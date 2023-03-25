لمنافسة الشركات اليابانية.. هيونداي تؤسس فرعا في تايلاند

أعلنت شركة هيونداي موتور أنها أنشأت شركة فرعية في تايلاند للحصول على حصة في السوق المحلية التي تهيمن عليها الشركات اليابانية، بحسب وكالة يونهاب.

قال مسؤول فى هيونداى عبر الهاتف إن شركة هيونداي أسست مؤخرًا شركة هيونداي موبيليتي في تايلاند وستبدأ عملياتها في الأول من أبريل.

سيكون الفرع التايلندي مسؤولاً عن مبيعات السيارات والتسويق وخدمات ما بعد البيع لشركة هيونداي موتور. وأشار إلى أنها قد تفكر في بناء منشأة إنتاج محلية حسب طلب السوق.

وقامت الشركة بشحن عدد صغير من الموديلات، كالشاحنات الصغيرة، إلى الدولة الجنوب شرق آسيوية بسبب ارتفاع رسوم الاستيراد وأسباب أخرى.

أطلقت هيونداي مركبة ستار جازر متعددة الأغراض في معرض دولي للسيارات ببانكوك يقام في الفترة ما بين 23 مارس و 2 أبريل، كما تخطط لتقديم كريتا الرياضية في الربع الثاني من العام.

كما عرضت إيونيك 5 وإيونيك 6 الكهربائيتين بالكامل في المعرض.