لمكافحة تفشي كورونا.. «الصحة العالمية» تصدر بيانًا بشأن استئناف الرحلات الجوية

منظمة الصحة العالمية توصي بالحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد بين الأشخاص أثناء الرحلات الجوية

منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الإثنين، أصدرت بيانا بشأن استئناف الرحلات الجوية، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأعلنت رئيسة الفريق الفني لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، أن منظمة الصحة العالمية توصي بالحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد بين الأشخاص أثناء الرحلات الجوية.

وقالت كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: “توصياتنا هي الحفاظ على مسافة (أثناء الرحلات الجوية) بين الأشخاص بطول متر أو أكثر، لقد أجرينا مؤخرا تقييما منهجياً للإنفلونزا وفيروس كورونا وكوفيد-19، وحددنا مسافة واقية تبلغ مترا واحداً أو أكثر. لذا، فهذا مهم جدا”.

كما صنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، “جائحة”، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من “إجراءات الإغلاق” حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.