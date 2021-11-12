لمكافحة البرمجيات الخبيثة.. واشنطن تسعى لبناء شراكات بالشرق الأوسط

عصابات تستهدف عددًا كبيرًا من الشركات الأمريكية

قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، لـ”رويترز”، إن والي أدييمو، نائب وزيرة الخزانة، سيتوجه إلى الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، حيث سيسعى إلى بناء شراكات تتعلق بالبرمجيات الخبيثة التي تُستخدم لطلب فدية والأمن السيبراني، إذ يعيث متسللون إلكترونيين فسادًا في بعضٍ من أهم القطاعات بالولايات المتحدة.

كما سيبحث أدييمو، خلال الزيارة التي ستكون لأعلى مسئول بوزارة الخزانة في إدارة الرئيس جو بايدن للمنطقة وستشمل إسرائيل والسعودية والإمارات وقطر- التصدي لتمويل الإرهابيين والانتشار النووي، وأيضًا التعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا.

مسئول أمريكى يبحث سبل تركيز التكنولوجيا على مكافحة البرمجيات الخبيثة فى إسرائيل

وقال المتحدث إن أدييمو سيتطرق، خلال زيارة إسرائيل، إلى سبل تركيز التكنولوجيا على مكافحة البرمجيات الخبيثة التي تُستخدم لطلب فدية وغيرها من التهديدات السيبرانية.

ولم يتضح ما إذا كان سيثير مسألة شركة برامج التجسس الإسرائيلية (إن.إس.أو جروب) التي أدرجتها وزارة التجارة الأمريكية على قائمتها السوداء، هذا الشهر، قائلة إنها باعت برامج تجسس لحكومات أجنبية استخدمتها لاستهداف مسئولين حكوميين وصحفيين وآخرين.

وجعل بايدن تعامل الحكومة مع الأمن السيبراني أولوية قصوى بعد سلسلة هجمات هذا العام هددت بزعزعة استقرار إمدادات الطاقة والغذاء بالولايات المتحدة.

ويستخدم المتسللون الإلكترونيون برمجيات طلب الفدية لإسقاط أنظمة تدير كل شيء تقريبا، من إعداد فواتير المستشفيات إلى التصنيع. ولا يتوقفون إلا بعدما يحصلون على مبالغ كبيرة تكون عادة بالعملات المشفرة.

عصابات تستهدف عددًا كبيرًا من الشركات الأمريكية

وهذا العام، استهدفت عصابات عددًا كبيرًا من الشركات الأمريكية في عمليات تسلل إلكتروني واسعة النطاق.

واستهدف أحد تلك الهجمات كولونيال بايبلاين المشغلة لخطوط أنابيب مما أدى إلى شح مؤقت في إمدادات الوقود بالساحل الشرقي الأمريكي. كما استهدف متسللون إلكترونيون شركة زراعية في أيوا، مما أثار مخاوف من حدوث اضطرابات تصيب حصاد الحبوب في الغرب الأوسط.

وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية في مراجعة للعقوبات الشهر الماضي من أن العملات وأنظمة الدفع الرقمية قد تقلص فعالية العقوبات الأمريكية، عبر السماح بتحويل الأموال خارج النظام المالي المعتمد على الدولار.

وقال المتحدث “تأتي زيارة نائب (وزيرة الخزانة) في أعقاب مراجعة للعقوبات شددت على أهمية التنسيق متعدد الأطراف بشأن العقوبات وأيضًا التهديدات التي تشكلها تكنولوجيات مستجدة مثل الأصول الافتراضية”.

200 شركة أمريكية تتعرض لهجوم إلكتروني فى يوليو

وفى يوليو الماضى، تعرضت نحو 200 شركة أمريكية لهجوم إلكتروني “موسع” ببرمجيات الفدية الخبيثة، وفقًا لإحدى مؤسسات الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة.

وقالت شركة هانتريس لابس إن هذا الهجوم استهدف شركة تكنولوجيا المعلومات كاسيا بولاية فلوريدا قبل أن ينتشر بين الشبكات المؤسسية التي تستخدم برمجيات الشركة.

وقالت كاسيا، في بيانٍ نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها تحقق في “هجوم محتمل” على نظمها الإلكترونية.

ورجحت مؤسسة هانتريس لابس لأمن الإنترنت أن جماعة “ريفيل” المرتبطة بروسيا وفيروس الفدية الذي تطوره قد تكون وراء هذا الهجوم.