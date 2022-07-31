لمرتادي الطرق.. «أليانز للتأمين» تطلق مبادرة «معاك على الطريق»

أطلقت مجموعة شركات أليانز للتأمين بمصر مبادرتها الصيفية “معاك على الطريق” لتقديم خدمة المساعدة علي الطريق لمرتادي الطرق في جميع محافظات مصر، خاصة الطرق السريعة بالساحل الشمالي، إذ تعمل الخدمة على تقديم المساعدات الفورية وتلقي الاستغاثات لجميع حالات طوارئ الطريق، توفر الشركة الخدمة بالمجان طوال العام على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك بعد التسجيل إلكترونيا من خلال فرق عمل الشركة المتواجدة في مناطق متعددة بطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي ومنطقة الساحل الشمالي.

الشركة تستهدف وصول الخدمة لـ 20 ألف شخص

كشف محمد مهران، نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات أليانز بمصر أن شركته تستهدف وصول خدمة المساعدة علي الطريق لأكثر من 20 ألف شخص، لافتا إلى أن المبادرة تساهم في ضمان سلامة وراحة المواطنين أثناء السفر، موضحا أن المبادرة جاءت تأكيداً لإيمان الشركة بدورها المجتمعي للمساهمة في توفير الأمن والسلامة والحماية من المخاطر على الطريق للمواطنين.

وأوضح مهران أن الخدمة توفر أفضل تجربة لمستخدميها من خلال سرعة الاستجابة لاستغاثات مستخدمي الطرق، كما تقدم الخدمة عدة مميزات في حالات الحوادث أو الأعطال مثل نقل السيارات إلى مراكز الخدمة، كذلك ترتيبات خدمة الإسعاف وتوصيل الوقود وتغيير الإطارات والشحن الإضافي للبطاريات وغيرها من الخدمات المهمة لمرتادي الطرق في حالة الطوارئ عن طريق الاتصال بالرقم المحدد يتم إرسال المساعدة.

جدير بالذكر أن أليانز بمصر حددت بعض الاشتراطات التي تضمن تفعيل خدمة المساعدة المجانية على الطريق أهمها ضرورة التسجيل إلكترونياً بمساعدة فرق أليانز المتواجدة بالقرب من بوابات القاهرة/الإسكندرية ومناطق متفرقة بالساحل الشمالي خلال فصل الصيف.

عن مجموعة شركات أليانز للتأمين بمصر

أليانز هي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات، تعمل منذ عام 1890، فيما تأسست شركة أليانز للتأمين في مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفي عام 2004 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين التي تقوم بتقديم خدمات تأمينية شاملة، مثل تأمينات الحياة، والتأمينات الطبية، وتأمينات الممتلكات للأفراد والشركات في 16 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.