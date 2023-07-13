«لمد جسور التواصل».. كواليس اجتماع وزير الداخلية بنظيره الأردني

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الخميس- مازن هلال الفراية وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبين خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، معربًا عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية.

وصرح بأن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، مُؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني.

وأشاد بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التي شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وأشار إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك، وحتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها، في ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.