لمدة 5 أيام.. تعرف على موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022

قالت وزارة المالية إن رواتب العاملين بالدولة لشهر أكتوبر الجاري سيبدأ صرفها يوم 24 فى الشهر، ولمدة 5 أيام.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة المذكورة صرف رواتب أكتوبر للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أكتوبر، موضحًا أنه تم سيتم صرف مرتبات العاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 24، 25، 26، 27، 30 من الشهر.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.