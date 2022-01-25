لمدة 4 أيام .. «السكة الحديد» توقف حركة القطارات بين محطتي الجيزة وأبو النمرس

اعلنت هيئة السكة الحديد إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة/ أبو النمرس بخط القاهرة / السد العالي لمدة أربعة أيام من صباح يوم الخميس الموافق 27/1/2022 حتى صباح يوم الاحد 30/1/2022 وذلك لمدة 4 ساعات من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا .

وأشارت الهيئة نظراً للأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب لزيادة السعة الاستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري.

وللتيسير على جمهور الركاب سوف تقوم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة .