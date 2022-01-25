نقل وملاحة

لمدة 4 أيام .. «السكة الحديد» توقف حركة القطارات بين محطتي الجيزة وأبو النمرس

توفير اتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة
مدحت إسماعيل 2:08 م, الثلاثاء, 25 يناير 22 2:08 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

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اعلنت هيئة السكة الحديد إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة/ أبو النمرس بخط القاهرة / السد العالي لمدة أربعة أيام من صباح يوم الخميس الموافق 27/1/2022 حتى صباح يوم الاحد 30/1/2022 وذلك لمدة 4 ساعات من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا .
وأشارت الهيئة نظراً للأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب لزيادة السعة الاستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري.

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وللتيسير على جمهور الركاب سوف تقوم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة .

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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