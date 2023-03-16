لمدة 3 سنوات.. «بنك ناصر» يطرح شهادات تراكمية جديدة بعائد 22%

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شهادة ادخار جديدة من بنك ناصر الاجتماعي

، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي،طرح شهادات ادخارية جديدة بفائدة تصل إلى 22%.

ووفقا للموقع الرسمي لبنك ناصر الاجتماعي، فالبنك يقدم شهادة تراكمية لمدة 3 سنوات، تصرف عند تاريخ الاستحقاق 22%، وأخرى تراكمية لمدة سنة ونصف بفائدة 20%.

شهادات الادخار

ويقدم البنك الشهادة الثلاثية بسعر فائدة سنوي 17.5% يصرف العائد شهرياً، و17.75% يصرف ربع سنوياً، و19% يصرف سنويا ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه.

ويوفر بنك ناصر الاجتماعي بالنسبة للمؤسسات شهادة لمدة 3 سنوات بعائد يصل إلى 14.4% على أساس سنوي، لأقل من 5 مليون جنيه.

ويصدر بنك ناصر وديعة «رد الجميل»، في إطار اهتمامه بكافة فئات المجتمع العمرية وخصوصا كبار السن من العملاء، والتي تبدأ من سنة من تاريخ الإيداع، و تقدم لكبار السن 60 عام فأكثر.

وتبدأ قيمة الوديعة من 1000 جنيه ومضاعفاتها حتى 2 مليون جنيه، وأسعار عائد 12% سنويا لمدة 3 سنوات، 11.25 % شهريا لمدة 3 سنوات، 10.75% سنويا لمدة عام، و10.25% سنويا لمدة عام.