لمدة 3 سنوات.. بنك التعمير والإسكان يطرح شهادات ادخار بعائد 20% سنويًا

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بنك التعمير والإسكان يطرح شهادات ادخار

شهادات ثلاثية ذات العوائد الثابتة المميزة لمدة 3 سنوات، بعائد 20% سنويا، و18.5% شهريا.

وأوضح البنك أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف، ويتم تاريخ السريان من اليوم التالي للشرءا وتجدد تلقائيا ما لم يفد العميل برغبته في عدم التجديد.

وأفاد البنك أن للعميل الحق في استرداد قيمة الشهادة المشتراة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء.

ووفقًا لشروط بنك التعمير والإسكان في حالة طلب الاسترداد بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء وحتى سنة، قبل تاريخ الاستحقاق الأصلي للشهادة، يتم خصم نسبة من سعر العائد المطبق على الشهادة، على أن يكون 11% من 6 أشهر حتى السنة الأولى، و10.5 في السنة الثانية، و10% في السنة الثالثة.