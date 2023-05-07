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لمدة 3 سنوات.. بنك التعمير والإسكان يطرح شهادات ادخار بعائد 20% سنويًا

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و18.5% شهريًا

لمدة 3 سنوات.. بنك التعمير والإسكان يطرح شهادات ادخار بعائد 20% سنويًا
شروق محمود

شروق محمود

5:40 م, الأحد, 7 مايو 23

طرح

بنك التعمير والإسكان
شهادات ثلاثية ذات العوائد الثابتة المميزة لمدة 3 سنوات، بعائد 20% سنويا، و18.5% شهريا.

بنك التعمير والإسكان يطرح شهادات ادخار

 وأوضح البنك أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف، ويتم تاريخ السريان من اليوم التالي للشرءا وتجدد تلقائيا ما لم يفد العميل برغبته في عدم التجديد.

جريدة المال

وأفاد البنك أن للعميل الحق في استرداد قيمة الشهادة المشتراة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء.

ووفقًا لشروط بنك التعمير والإسكان في حالة طلب الاسترداد بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء وحتى سنة، قبل تاريخ الاستحقاق الأصلي للشهادة، يتم خصم نسبة من سعر العائد المطبق على الشهادة، على أن يكون 11% من 6 أشهر حتى السنة الأولى، و10.5 في السنة الثانية، و10% في السنة الثالثة.

شروق محمود

شروق محمود

5:40 م, الأحد, 7 مايو 23