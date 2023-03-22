لمدة 3 سنوات.. انتخاب محمد علي رئيسا تنفيذيا لبنك أبو ظبي الإسلامي

وافقت الجمعية العامة العادية ل

إعادة انتخاب محمد علي

، على إعادة انتخاب محمد علي، رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لمدة 3 سنوات، تنتهي في مارس 2025.

ويمتلك محمد علي خبرات دولية واسعة تتجاوز 30 عاما في مجال الخدمات المالية والمصرفية، حيث شغل سابقا مناصب قيادية عليا في العديد من المصارف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقبل انضمامه إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، كان محمد على يشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ “بنك المشرق-مصر”. كما شغل أيضا مناصب عليا في كل من “كريدي أجريكول” و”بنك أبوظبي الوطني” و”أمريكان اكسبرس” في مصر، ليضيف إلى المصرف خبرة واسعة ومعرفة متعمقة بالسوق المصرية اكتسبها من خلال العمل ضمن قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات المصرفية الخاصة.

ووافقت الجمعية بعد اتباع نظام التصويت التراكمي، على تجديد انتخاب أعضاء مجلس إدارة المصرف لمدة 3 سنوات قادمة.

وفوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة في تعيين عضوين مستقلين، غير تنفيذيين على الأقل، وألا يقل تمثيل المرأة عن عضوتين طبقا لتعليمات الحوكمة الصادرة من البنك المركزي المصري. ووافقت على تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدورة جديدة لمدة 3 سنوات، مع اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل هيئة الفتوى خلال الدورة الحالية.

وكان محمد علي، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الإسلامي مصر، كشف أن حصة البنك في الصكوك السيادية التي طرحتها مصر مؤخرا بلغت 15% واستهدافهم إطلاق شركة التمويل الاستهلاكي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.