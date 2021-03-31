اتصالات وتكنولوجيا

لمدة 3 سنوات .. «إيتيدا» تطلب تقديم عروض لإدارة مجتمع إبداع جامعة قناة السويس

مصادر: اختيار الفائز 26 مايو المقبل ..ومليونا جنيه تمويلا سنويا لتغطية تكاليف التشغيل
محمود جمال 7:03 ص, الأربعاء, 31 مارس 21 7:03 ص, الأربعاء, 31 مارس 21

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 أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» عن طلب تقديم عروض «RFP» لتشغيل وإدارة مجتمع إبداع داخل حرم جامعة قناة السويس فى محافظة الإسماعيلية.

 وقالت مصادر مسئولة فى قطاع الاتصالات إن «إيتيدا» تسعى إلى اختيار مشغل له خبرة لتشغيل وتمويل وصيانة وتحديث وإدارة مبنى مجتمع إبداع داخل الجامعة ويجوز أن يكون المشغل كيانا قانونيا أو فريقا من الأفراد المؤهلين يعتزمون إنشاء شركة فور اختيارهم وقبل توقيع اتفاقية التعاون مع الهيئة والتى ستصل مدتها إلى 3 سنوات.

 وأوضحت لـ «المال» أن موعد تقديم العروض هو 5 مايو المقبل على أن يتم اختيار الفائز يوم 26 من الشهر ذاته وتعقد جلسة استفسارات مع الشركات المتقدمة يوم 14 أبريل، وتوقيع الاتفاق يوم 1 يونيو ويحتاج المشغل إلى وضع برنامج جاذب ومرن مع التركيز بشكل خاص على إشراك الطلاب من الجنسين ويجب أن يتضمن مجتمع الإبداع أيضا أنشطة وخدمات منها التجارى وآخرى غير هادفة للربح لخدمة وتوعية محيط الجامعة المعنية.

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 وأشارت إلى أن الهيئة تدعم برنامج تشغيل مجتمع الإبداع من خلال تحمل تكاليف الإيجار والتأثيث وأجهزة المعامل والمرافق وخدمات الإنترنت والأمن والنظافة مع توفير تمويل سنوى يصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى لتغطية بعض تكاليف التشغيل، كما يحق للهيئة إنهاء الاتفاقية فى حالة عدم نجاح المشغل فى تحقيق مؤشرات الأداء المطلوبة لمجتمع الإبداع مع فرصة التجديد لمدة 3 سنوات إضافية أو أكثر من مدة.

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 وألمحت إلى أن «إيتيدا» تشجع تقدم التحالفات التى تعكس التنوع فى الإدارة والتخصص طالما كانت ممثلة من خلال منسق واحد محدد للتحالف، وسيتم تقييم العروض المقدمة بنظام النقاط بواقع 15 نقطة للمؤهلات وسوابق الخبرة و25 نقطة للبرنامج الموضوع و 15 نقطة للإدارة ، و 25 نقطة لفريق العمل، و20 نقطة لنموذج العمل «BUSINESS MODEL» المقرر تنفيذه.

يشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وتحت إشراف وزارة الاتصالات لإنشاء شبكة من مجتمعات الإبداع بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى 7 جامعات كمرحلة أولى هى جنوب الوادى وأسوان والمنوفية وقناة السويس والمنيا وسوهاج والزقازيق بهدف تعزيز الإبداع وريادة الأعمال وجعل مصر مركزا رئيسيا للإبداع فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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 وأكد عمرو محفوظ، رئيس «إيتيدا» – فى تصريحات سابقة – أن تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من مجتمعات الإبداع فى 5 محافظات تقدر بحوالى 300 مليون جنيه وتم تخصيص نفس قيمة الاستثمارات للمرحلة الثانية أيضا.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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