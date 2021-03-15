لمدة 3 أيام .. الجيزة : غلق جزئي بشارع البحر الأعظم بالاتجاه القادم من نفق عباس إلى ميدان المنيب

تنوه محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة للمرور بالجيزة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ أعمال تحويل خط مياه قطر (1500 مم) بشارع البحر الأعظم بطول (25م) ( أمام مقر النائب محمد أبوالعينين عضو مجلس النواب) ضمن الاستعدادات الخاصة بتوسعات الطريق الدائرى مما يضطرها إلى غلق الشارع جزئيا فى الاتجاه القادم من نفق عباس إلى ميدان المنيب لمدة 3 أيام اعتبارا من الإثنين الموافق 15/3/2021 وتستمر حتى بعد غدِ الأربعاء الموافق 17/3/2021، على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12 صباحا وحتى الــ5 صباحاً فقط ودون تعطيل لحركة المرور.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه من المقرر استقطاع مسافة 6 متر بجوار الرصيف بطول 25 مترا، وترك عدد 2 حارة مرور للسماح بحركة السيارات، كما تم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد المواطنين.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين الالتزام بالإرشادات بمحيط الأعمال لتفادى الازدحام.