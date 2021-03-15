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لمدة 3 أيام .. الجيزة : غلق جزئي بشارع البحر الأعظم بالاتجاه القادم من نفق عباس إلى ميدان المنيب

ضمن الاستعدادات الخاصة بتوسعات الطريق الدائرى
المال - خاص 9:58 م, الأثنين, 15 مارس 21 9:58 م, الأثنين, 15 مارس 21

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تنوه محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة للمرور بالجيزة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ أعمال تحويل خط مياه قطر (1500 مم) بشارع البحر الأعظم بطول (25م) ( أمام مقر النائب محمد أبوالعينين عضو مجلس النواب) ضمن الاستعدادات الخاصة بتوسعات الطريق الدائرى مما يضطرها إلى غلق الشارع جزئيا فى الاتجاه القادم من نفق عباس إلى ميدان المنيب لمدة 3 أيام اعتبارا من الإثنين الموافق 15/3/2021 وتستمر حتى بعد غدِ الأربعاء الموافق 17/3/2021، على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12 صباحا وحتى الــ5 صباحاً فقط ودون تعطيل لحركة المرور.

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وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه من المقرر استقطاع مسافة 6 متر بجوار الرصيف بطول 25 مترا، وترك عدد 2 حارة مرور للسماح بحركة السيارات، كما تم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد المواطنين.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين الالتزام بالإرشادات بمحيط الأعمال لتفادى الازدحام.

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بقلم المال - خاص

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