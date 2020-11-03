اتصالات وتكنولوجيا

لمدة 3 أسابيع.. «جوميا» تطرح خصومات تصل إلي 80% في حملة «البلاك فرايداي»

تبدأ من 6 إلي 30 نوفمبر الجاري
محمود جمال 2:34 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20 2:34 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

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كشف كريم أحمد، رئيس قطاع التسويق في شركة جوميا مصر لخدمات التجارة الإلكترونية، عن تفاصيل حملة تخفيضات البلاك فرايداي العام الحالي خلال الفترة من 6 إلي 30 نوفمبر الجاري .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته جوميا اليوم الثلاثاء للكشف عن استعدادات الشركة لموسم البلاك فرايداي.

وقال أحمد أن مدة الحملة تصل إلي 3 اسابيع و 4 ايام جمعة وتتضمن 12 عرض فلاش سيل flash sale تبدأ من الساعة الثانية عشر صباح كل يوم وتنتهي في العاشرة من مساء اليوم التالي له، وخصومات تصل إلي 80% مع إمكانية استرداد جزء من قيمة المنتج (كاش باك )عند استخدام العميل تطبيق جوميا باي لحلول المدفوعات الإلكترونية.

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وأكد أن العروض المطروحة تتفق تماما مع تغير النمط الاستهلاكي للعملاء تزامنا مع جائحة كورونا ، لافتا إلي أن تخفيضات البلاك فرايداي تشمل 200 الف منتج من 30 علامة تجارية تستهدف التركيز علي 5 قطاعات هي منتجات الصحة والجمال  بتخفيضات تصل إلي 70% و 40%علي الهواتف ومثلها علي الادوات الكهربائيه و 30% علي أجهزة التليفزيونات و 80% علي الازياء .

واضاف أن محلات ديفاكتو علي سبيل المثال ستطرح خصومات علي الملابس تصل إلي 85% و 70% من العلامة التجارية ALDO و30% من محلات لازوردي للمجوهرات .

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 كما ستيح جوميا أيضا عروض إضافية علي المنتجات يوميا بالاتفاق مع شركائها إذ سيتم تخصيص يوم 9 نوفمبر لمنتجات سامسونج ويوم 12 من الشهر ذاته لمنتجات شركة بروكتر آند جامبل المصنعة لمنتجات آريال وبامبرز .

والمح الي أن جوميا تعتزم أيضا إطلاق خدمة جديدة خلال العام الحالي وهي إتاحة توصيل منتجات بعينها داخل القاهرة والجيزة عند طلب العميل المنتج قبل الساعة الثانية ظهرا وتأكيد الطلب من خدمة العملاء ، علاوة علي تقديم حزمة مزايا لمشتركي خدمة جوميا بريمو منها خصم 20% علي الاشتراك بالخدمة 

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ولفت محمد عادل ، رئيس قطاع الأعمال والخدمات المالية في جوميا ، إلي أن الشركة اتاحت خلال الحملة لحاملي بطاقات بنوك الاهلي المصري والإسكندرية والمشرق وعودة إمكانية تقسيط المنتجات بدون فوائد بحد أقصي 12 شهر.

 وتابع أن البلاك فرايداي ستقدم أيضا خصومات للعملاء عند استخدام محافظ فودافون كاش والبنك التجاري الدولي وميزة تصل إلي 25% بحد أقصي 200جنيه 

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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