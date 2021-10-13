لمدة 16 ساعة .. شركة المياه تعلن قطع الخدمة عن 14 منطقة بالقاهرة يوم الجمعة

من عصر يوم الجمعة اعتبارًا من الساعة الخامسة وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالي السبت

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عصر يوم الجمعة الموافق 15-۱۰-۲۰۲۱ اعتبارًا من الساعة الخامسة وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالي السبت الموافق 16-۱۰-۲۰۲۱.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة -في بيان- أنه نظرًا لقيامها بتنفيذ اعمال تحويل مسار خط المياه قطر ۱۲۰۰مم الخارج من محطة مسطرد، الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (عرب الجسر – عرب الطوايلة – وسط المدينة بالمطرية – منطقة الشيراتون – الملتقى العربي – الكلية الحربية – الحي العاشر – صقر قريس – الواحة – شارع متولي الشعراوي- السويسري ب – أرض الجولف – الإمداد والتموين – مساكن رامو).

وأضافت الهيئة أن قطع الخدمة اعتباراً من الساعة الخامسة عصر يوم الجمعة الموافق 15-۱۰-۲۰۲۱ وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالي السبت الموافق 16-۱۰-۲۰۲۱ وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.