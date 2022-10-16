لمدة 15 يوما.. البنوك تتيح فتح حسابات مجانية للعملاء

تتيح البنوك، البالغ عددها 38 بنكا، اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، فتح حسابات توفير مجانا للعملاء الجدد، لمدة 15 يوما حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، تزامنا مع اليوم العالمي للادخار، إحدى فعاليات مبادرة الشمول المالي التابعة للبنك المركزي المصري.

حسابات مجانية بمناسبة اليوم العالمي للادخار

وتوفر البنوك العديد من الخدمات المصرفية، والعديد من المبادرات التي تشجع التعامل اللانقدى والحد من التعامل بـ«الكاش » والتي تتمثل في:

– فتح حسابات مجانية من خلال صورة الرقم القومي.

-إصدار بطاقات مصرفية خصم مباشر، ومسبقة الدفع، دون حساب مصاريف إدارية.

-إصدار البطاقات المدينة للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها.

-تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها.

الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي مجانا.

وتأتي إعلانات البنوك عن مشاركتها فى يوم الادخار العالمى من خلال الصفحات الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وتقام 6 فعاليات لـ مبادرة الشمول المالي على مدار العام، خلال أشهر مارس وأبريل وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر، في إطار سعى البنك المركزي المصري، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين .