لمدة 15 عاما.. عقد الخط الثالث مع الشركة الفرنسية قيمته تصل إلى 1.138 مليار يورو

كشف وزير النقل الفريق كامل الوزير، أن قرار عمال تشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو من جانب شركة RATP DEV الفرنسية تبلغ قيمته 1.138 مليار يورو لمدة 15 عاما.

وذكر وزير النقل في تصريحات صحفية، أن ادارة الخط الثالث من قبل الشركة الفرنسية تم للتخفيف عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، لافتا إلى أن الشركة المصرية سيقتصر دورها على تشغيل كل من الخط الأول والثاني، وستدير الشركة الفرنسية، الخط الثالث بمراحلة الحالية، “الأولى والثانية والرابعة “.

الشركة لها خبرة كبيرة

وقال الوزير إن الشركة الفرنسية لها خبرة كبيرة في هذا المجال، إذ تقوم بتشغيل وصيانة أنظمة النقل في 13 دولة في أربع قارات.

في دول «المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وسويسرا، والجزائر، والمغرب، وجنوب أفريقيا، والمملكة العربية السعودية، وتشمل أيضا الصين، والفلبين، والولايات المتحدة الأمريكية»



وقال الخطوط التي تديرها سكك حديدية، وخطوط المترو ، وخطوط الترام»، وأكد أنه تم الاتفاق مع الشريك الفرنسي على الحفاظ على المرفق وزيادة إيراداته وتحقيق نقل حضري امن ومستدام ونظي.

%90 من العمالة مصرية

وأضاف وزير النقل أن الشركة الفرنسية ستعتمد على عمالة مصرية بنسبة لا تقل عن 90%، كما أن الحكومة قد احتفظت بحقها في تحديد سعر تذكرة الرحلة.

ولفت إلى أنها ستدخل نظاما جديدا للتشغيل يضمن خفض الخسائر والوصول إلى نقطة تعادل لمصروفات التشغيل والصيانة، لإجمالي الإيرادات كمرحلة أولى.

والمرحلة الثانية، تحقيق إيرادات مناسبة يتم استغلالها في سد جزء من تكلفة البنية الأساسية للمرفق، للتخفيف عن عاتق الدولة.

تدريب للعاملين في المرفق

كما أن الشركة ستقوم بتأسيس معهد تدريب للعاملين بالمترو، وأنها ستوفر جميع قطع الغيار التي يتطلبها الخط الثالث لمترو الأنفاق طول فترة العقد.

وشهد الفريق كامل الوزير – وزير النقل صباح اليوم فعاليات الإعلان الرسمي لتوقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو، بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية.

توقيع عقد الخط الثالث اليوم

ووقع على العقد الذي شهده وزير النقل، عن الجانب المصري الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ووقع عن الجانب الفرنسي لورانس باتل رئيس مجلس إدارة الشركة الفرنسية.

وقال كامل الوزير إن مشروع الشراكة بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الفرنسية يتم تنفيذه لأول مرة في مصر.

وأضاف أن لدى الوزارة خطة طموحة لتطوير قطاع النقل الحضري داخل القاهرة الكبري والإسكندرية والمحافظات الأخرى التي يمكن تطبيقه بها.

وقال النقل الحضري، يشمل السككي، والجر الكهربي، إذ يعدنا على على رأس منظومة النقل الحضري لأنها وسائل آمنة وصديقة للبيئة.

ولفت وزير النقل، إلى أن الوزارة ستقوم بتطوير الخط الأول والثاني، كما سيتم استكمال إنشاء باقي خطوط المترو بدءاً من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، وتنفذ المرحلة الثالث من الخط الثالث، تحالف شركات فينسي الفرنسية وأوراسكوم والمقاولون العرب.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن هناك مخططا لوزارة النقل تشغيل الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة داخل القاهرة من عدلي منصور للمطار.

وكذلك اتوبيسات BRT على الطريق الدائري، كما أن هناك اهتماما كبيرا أيضا بالنقل الحضري داخل الإسكندرية.

وسيتم تطوير قطار أبو قير وتحويله إلي مترو وتطوير ترام الرمل، لافتا إلى أن مثل هذه المشروعات تتعاون فيها وزارة النقل مع الحكومة الشركات والفرنسية التى تقدم الدعم في هذا المجال.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه أن توقيع هذا العقد يمثل تحقيقا لحلم طال انتظاره.

ويمثل خطوة ضخمة نحو الأمام وأنه يعتبر إنجازاً بعد أشهر من المفاوضات ويمثل نجاحا باهراً للشركات الفرنسية.

كما يمثل استمراراً الصداقة والعلاقة العميقة بين الشعبين الصديقين والتحالف الاستراتيجي بين مصر وفرنسا.

ولفت السفير الفرنسي، إلى أنه سيساهم في تقديم خدمات مترو على أعلى مستوى من الجودة لسكان القاهرة خاصة.

وأوضح أن الشركة الفرنسية سوف تكلف كوكبة من أفضل فرق العمل التكنولوجية بها للعمل بالخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى ونقل الخبرات إلى الفنيين والعمال المصريين.