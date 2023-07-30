لمدة 10 شهور بدون فوائد..تعاون بين «QNB» ومصر للطيران بهدف تقسيط تذاكر السفر للعملاء

وقع بنك” QNB” الأهلي التابع لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بروتوكول تعاون مع شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لمصر، بهدف تقسيط تذاكر السفر للعملاء لمدة 10 أشهر دون أي فوائد عن تلك المدة مع الالتزام بالحد الأدنى والأقصى للمعاملات.

بروتوكول تعاون بين مصر للطيران وQNB الأهلي



و قال البنك في بيان إن هذا العرض سار لمدة سنة واحدة (من يوليو 2023 حتى بداية يوليو 2024) لعملاء أوائل QNB حاملي بطاقات Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, and MasterCard World Elite على أن يستفيد العميل من هذا العرض مرة واحدة فقط.

وأضاف:”يتم التقسيط من خلال مكاتب بيع مصر للطيران داخل الجمهورية فقط وبحد أدنى 15 ألف جنيه حتى 50 ألف جنيه بحد أقصى. يقوم عملاء البنك بإرسال رسالة نصية (مصر للطيران) أو EGYPTAIR إلى رقم 1160 لتنفيذ عملية التقسيط بعد شراء التذكرة من مصر للطيران. على سبيل التعاون لنشر تلك الميزة فسوف يتولى البنك الإعلان عنها بكافة وسائل الإعلان وعبر الصفحات والمنصات والتطبيقات الإلكترونية المختلفة. وسوف تقوم الشركة بإحاطة عملائها الذين يتبين أنهم من حملة بطاقات البنك الائتمانية وإعلامهم بتلك الميزة ووضع الإعلانات التي يوافيها بها البنك في مقارها المختلفة.

وقع بروتوكول التعاون سامح بدري، الرئيس التنفيذي للعمليات، نائبا عن محمد بدير- الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، عمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران، نائبا عن الطيار محمد إبراهيم محمد موسى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والعضو المنتدب لها.

وتعليقا على توقيع البروتوكول، أعرب محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، عن سعادته بهذا التعاون مع شركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، والتي تتمتع بثقة كبيرة على المستوى المحلي والدولي وتعد من أقدم الشركات الموجودة في العالم التي تلعب دورا حيويا في صناعة النقل الجوي وتضع مصر على خريطة الأسواق العالمية في الوصول إلى أكثر من 195 دولة في ربوع العالم، مؤكدا أن هذا التعاون سيستفيد منه عملاء QNB الأهلي من خلال تقسيط تذاكر السفر على الخطوط الجوية للشركة، وذلك سعيا من البنك في تقديم خدمات جديدة ومبتكرة مع كبرى المؤسسات الموجودة في مصر، والتي تحقق التميز والرفاهية حيث إن البنك لا يدخر وسعا في التنسيق مع كافة المؤسسات في مختلف المجالات لتقديم حزمة متكاملة لعملائها تضمن لها أكبر قدر ممكن من الاستفادة.

وأضاف “بدير” أن هذا التعاون يدعم أيضا جهود الدولة والبنك المركزي المصري في تعزيز ملف الشمول المالي والتحول الرقمي والوصول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد عبر استخدام البطاقات البنكية والقنوات الإلكترونية المختلفة التي يمتلكها البنك، ومن بينها الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأحدث التكنولوجيا في نقاط البيع الإلكترونية، والتي تلاقي إقبالا مميزا من مختلف الأعمار والفئات من العملاء في البنك.