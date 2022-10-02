لمدة نصف ساعة.. رفع الجلسة العامة بـ «النواب» لتلقي الاعتراضات والاقتراحات على قوائم ترشح اللجان النوعية

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبلى رئيس مجلس النواب ، رفع الجلسة العامة لمدة نصف ساعة، لمنح الأعضاء فرصة تقديم الاعتراضات والاقتراحات على قوائم الترشح وعضوية اللجان النوعية، وذلك بعدما تم الانتهاء من إبداء رغبات التعديل فى الانضمام للجان.

وقال رئيس مجلس النواب خلال ترأسه الجلسة العامة اليوم: قام مكتب المجلس بالإعلان عن قوائم الترشح وعضوية اللجان وفقا لرغبات الاعضاء بالتعديل ، علما بأن من لم يتقدم بطلبات تعديل تم اعتبارهم مستمرون فى عضوية لجانهم بدور الانعقاد الماضى.

وأضاف جبالى،: سيتم فتح الباب لتلقى الاعتراضات والاقتراحات للنظر فيها وفقا للائحة الداخلية، مشيرا إلى عدد من القواعد اللائحية المنظمة لذلك الأمر، منها عدم زيادة عدد أعضاء المحافظة والواحدة عن ربع اعضاء اللجنة، ومراعاة التخصص والخبرات، وألا يقل عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن ثمانية اعضاء على الأقل ، وأن يتحقق تمثيل المعارضة والشباب والمرأة بقدر الإمكان.

واختتم جبالى كلمته: يتم التقدم بطلب بتلك الطلبات فى وقت غايته ثلث ساعة من انتهاء الجلسة.

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، افتتح أعمال الجلسة العامة الثانية بدور الانعقاد الثالث، والذى تم بدأ أعماله أمس السبت.

ومن المقرر أن تشهد جلسات اليوم، إجراءات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، وسط توقعات بعدم وجود نسبة تغيير كبيرة فى تشكيلات هيئات مكاتب اللجان

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طالب الأعضاء خلال جلسته العامة أمس، بتسجيل رغباتهم في الانضمام لعضوية اللجان النوعية الـ25 تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات المكاتب “الرئيس – الوكيلين – أمين السر”.