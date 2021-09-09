لمدة شهر.. تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية بمشروع المونوريل

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع محطات المونوريل بمنطقة شارع يوسف عباس بمدينة نصر.

ويستلزم غلق لبعض الأجزاء بشارع يوسف عباس وإجراء التحويلات المرورية اعتبارًا من الساعة 12 بعد منتصف الليل، يوم الجمعة الموافق 10/9/2021م ولمدة شهر على أن تكون الأعمال على مدار اليوم ليلًا ونهارًا.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.