لايف

لمدة شهر.. تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية بمشروع المونوريل

يستلزم غلق لبعض الأجزاء بشارع يوسف عباس.
أماني عوض 1:22 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21 1:22 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع محطات المونوريل بمنطقة شارع يوسف عباس بمدينة نصر.

ويستلزم غلق لبعض الأجزاء بشارع يوسف عباس وإجراء التحويلات المرورية اعتبارًا من الساعة 12 بعد منتصف الليل، يوم الجمعة الموافق 10/9/2021م ولمدة شهر على أن تكون الأعمال على مدار اليوم ليلًا ونهارًا.

اقرأ أيضا  مباحث المصنفات تضبط 860 ألف مصحف وكتاب دراسي مقلد خلال أغسطس (فيديو)

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

«الصحة»: تسجيل 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 12 حالة

المال - خاص 2:14 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21

حالة الطقس اليوم الجمعة 10-9-2021 في مصر.. حار وسحب منخفضة صباحا

دعاء محمود 12:28 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21

درجات الحرارة اليوم الجمعة 10-9-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:27 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21

وزير التربية والتعليم: ثورة في التعليم الفني خلال الشهور المقبلة

عصام عميرة 8:24 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

السيسي يطلع على تصميم الجدارية الكبرى لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

هاني جميعي 7:21 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

النائب العام يأمر بحبس شخصين بتهمة خطف طفل بأسيوط

المال - خاص 6:14 م, الخميس, 9 سبتمبر 21