لايف

لمدة شهر.. انطلاق المرحلة الـ 22 من “كلنا واحد” بتخفيضات 60% (صور)

بمناسبة شهر رمضان.
أماني عوض 5:56 م, الثلاثاء, 15 مارس 22 5:56 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أطلقت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة “كلنا واحد” لمدة ثلاثون يومًا، إعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022 وحتى يوم 13/4/2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

اقرأ أيضا  سقوط عصابة غسل أموال من تجارة المخدرات في مطروح

وأتاحت السلع والمنتجات في عدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 993 فرعًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجًا التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة.

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

اقرأ أيضا  ضبط هارب من تنفيذ حكم بالإعدام في الجيزة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

بالقرية الذكية .. انطلاق المشروع الأخضر للشباب العربي في الأكاديمية العربية

مدحت إسماعيل 6:01 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

لاستدعاء الطبيب الشرعي .. محكمة الجنايات تؤجل قضية فتاة بنها إلى مايو المقبل

المال - خاص 5:51 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

مصدر أمني ينفي وجود تجمعات لأهالي البراجيل بالجيزة

أماني عوض 5:39 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

بدء حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بمطروح

معتز محمود 5:24 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

انخفاض درجات الحرارة غدا.. طقس شديد البرودة ليلًا.. و«الصغرى» فى القاهرة 9

عصام عميرة 4:41 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

«التضامن» توزع خلايا نحل على الأسر الأولى بالرعاية فى الغربية بتكلفة 1.5 مليون جنيه

أماني العزازي 1:31 م, الثلاثاء, 15 مارس 22