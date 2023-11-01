لمدة شهر.. الداخلية: فتح باب التقدم بمعهد معاوني الأمن السبت المقبل (صور)

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها، الدفعة التاسعة، اعتبارًا من يوم السبت المقبل 4 نوفمبر حتى الخميس 7 ديسمبر المقبل.

وأوضحت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقد اليوم بقطاع التدريب، أن التقديم من خلال صفحة خدمات معاوني الأمن على موقع وزارة الداخلية، وتبدأ اختبارات المتقدمين لمعهد معاوني الأمن من يوم السبت 11 نوفمبر، وفقًا للشروط المعلنة:

بالنسبة للذكور التقدم بمعهد معاوني الأمن بطرة في البحيرة، ومعهد معاوني الأمن بالسادس من أكتوبر وتأهيل الأفراد في سوهاج.

وبالنسبة للإناث عليهم التقدم بمعهد معاوني الأمن بطرة فقط.

وتؤكد وزارة الداخلية على جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن، بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.