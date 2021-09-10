لمدة انتفاع 5 سنوات .. «الثروة السمكية» تطرح 22 مزرعة بنطاق 3 محافظات

طرحت هيئة الثروة السمكية عددا من المزارع للإيجار لمدة حق انتفاع 5 سنوات، وذلك بعدد من المحافظات أهمها البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.

وحسب بيانات المزايدة التي حصلت عليها “المال” فتصل حجم تلك المزارع الى ما يزيد عن 1350 فدانا بمختلف المحافظات.

وتوزعت تلك المزايدات إلى 7 مزارع بمحافظة كفر الشيخ بمنطقة غرب تيرة، وتقع على مساحات 12، 17 ، 14 ،و13 ،و18 ، 14، و14 فدان ، كما تم طرح 5 مزارع بمحافظة البحيرة تقع على مساحات 33 فدان و43 فدان، و54 فدان، و24 فدان على التوالي، بينما تم طرح مزرعة واحدة بمحافظة الإسكندرية على مساحة 60 فدان بمنطقة ميرغم.

وتم طرح 4 مزارع بمنطقة بورسعيد، والتي تقع على مساحة 49 فدان، و68 فدان، و47 فدان، و90 فدان، فيما تم طرح المساحات الأكبر بمحافظة دمياط، والتي تقع على مساحات54 ، و24، و 69 ، و 33، و 43 فدان.

كما تم طرح 5 مزارع بمحافظة دمياط والتي تقع على مساحات 72 و302، و50 ، و57 ، و236 فدان، كما تم طرح 4 مزارع بمحافظة بورسعيد والتي تقع على مساحات 49 ، و68 ، و47 ، و90 فدان.

وطرح بيع إنتاج عدد من المزارع لموسم 2021 – 2022 المقبل، والذي يتوزع بمزرعة برسيق بمحافظة البحيرة بتأمين دخول المزايدة 2 مليون جنيه، ومزرعة الزاوية بكفر الشيخ، ومزرعة المنزلة بمحافظة الدقهلية، ومزرعة أبو شنب بالفيوم.

وكان وزير الزراعة السيد القصير قد كشف مؤخرا، عن دعم مستأجرى المزارع السمكية ولاية هيئة الثروة السمكية الذين انتهت عقود الإيجار لهم منذ فترة، موضحا أنه تمت الموافقة مؤخرا من مجلس الوزراء بناءً على عرضنا على إتاحة تجديد حق الانتفاع للمستأجرين للمزارع السمكية والتي قد انتهت عقودهم منذ فترة وأيضاً الموافقة على أن يتم جدولة المديونيات المستحقة عليهم.

وقد تضمنت الموافقة زيادة فترة حق الانتفاع لتصل إلى 5 سنوات حتي يتسنى تحقيق الاستقرار النسبي لأصحاب هذه المزارع وإتاحة فرصة لهم لتطوير مزارعهم ، وسوف يستفيد من هذا القرار حوالى 2215 منتفعا في 7 محافظات.

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم تطوير المفرخات لإنتاج زريعة المياه العذبة والمالحة لتنمية البحيرات وتلبية احتياجات المزارع السمكية والقضاء على الصيد الجائر، حيث تم إنشاء وتطوير مفرخ الكيلو 21 الاسكندرية بطاقة تصل إلى 15 مليون أصبعية من أسماك المياه المالحة وأيضاً مفرخ للمحاريات بالإسماعيلية بطاقة 500 مليون زريعة في السنة، وجار افتتاح مفرخ بورسعيد لإنتاج 10 ملايين أصبعية من أسماك المياه المالحة.

وتفقد د صلاح مصيلحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مؤخرا، برفقة المهندس اسامة هنداوى رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا المواقع الإنتاجية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة عمليات التطوير والتنمية بالمنطقة.

بدأت الزيارة باجتماع رئيس الهيئة بالعاملين بالمنطقة واستمع إلى معوقات العمل التي تقابلهم، ووعدهم بتذليل العقبات، ووجه بضرورة العمل الجاد، وناقش عدة موضوعات منها ما يتعلق بعمليات تأجير وإعادة تاجير المزارع السمكية والتى تقع تحت ولاية الهيئة، وشدد على ضرورة تحصيل مستحقات الدولة.