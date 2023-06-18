لمدة أربع سنوات.. «أليانز للتأمين» تجدد شراكتها مع بنك كريدي أجريكول

وقعت مجموعة شركات أليانز بمصر، الرائدة في قطاع التأمين المصري والتابعة لمجموعة أليانز العالمية، تجديد اتفاقيتها للتأمين البنكي مع بنك كريدي أجريكول مصر.

تقديم منتجات تأمينية جديدة عبر فروع البنك

وكشفت مجموعة أليانز للتأمين فى مصر أن الاتفاقية تأتى في إطار تجديد الشراكة بينها وبنك كريدي أجريكول – مصر لمدة أربع سنوات قادمة لتقديم منتجات تأمينية عبر مختلف قنوات التوزيع وقطاعات العملاء بالبنك من خلال ما يعرف بالتأمين البنكي، بهدف التوسع في قاعدة عملاء الشركة وتقديم أفضل الخدمات التأمينية.

وقع من جانب أليانز بمصر كل من أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر، و تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، ومن جانب بنك كريدي أجريكول مصر جون بيير ترينيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب، بحضور خالد علي، نائب العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين – مصر.

قال أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر معلقًا على تجديد الاتفاقية إن شركته تتطلع إلى مواصلة النجاحات التي حققتها عبر شراكاتها مع أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، والتي تعتبر من أوائل الشراكات لتقديم خدمات التأمين البنكي، ومنها الشراكة مع بنك كريدي أجريكول والتي تمتد لما يقرب من 20 عامًا لتعكس الرؤى والقيم المشتركة والثقة المتبادلة بينهما.

وأضاف حجازي أن الشراكة بين أليانز بمصر وبنك كريدي أجريكول تقوم على دعم تواجدها بالقطاع المصرفي وتوسيع قاعدة عملائها من خلال تقديم وتسهيل وإدارة كافة الخدمات المالية والتأمينية فيما يتعلق بوثائق التأمين على الحياة والممتلكات والحوادث تحت سقف واحد، تعزيزًا للحصة السوقية للشركة وتحقيقًا لأداء مالي متوازن للقطاع المالي غير المصرفي، فضلًا عن دعم القطاع المالي المصرفي في مصر، بالإضافة إلى دمج ومشاركة المواطنين من مختلف الأعمار والفئات لتحقيق الشمول المالي.

ومن جانبه قال جون بيير ترينيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر إن مصرفه يسعى إلى تقديم حلول متفردة لتلبية احتياجات عملائنا المتغيرة، ولذلك يحرص البنك دائماً على تقديم الخدمات المالية والحماية العالمية التي يتطلع إليها عملاءه، مما يرسخ مكانته المتميزة في مجال التأمين المصرفي.

واتعبر أنه فمن خلال التعاون الوثيق مع مجموعة أليانز في مصر، سيتمكن البنك من تعزيز القيمة التي يقدمها لعملائه بجانب إنشاء خارطة طريق مشتركة للتطور الرقمي، وتوسيع نطاق أنشطة البنك مع التركيز بشكل خاص على التأمينات العامة، فضلاً عن التأمين الجماعي للشركات.

وأضاف ترينيل أن كريدي أجريكول وأليانز بمصر يتشاركان نفس الطموح فيما يخص تحسين المنتجات والخدمات بشكل مستمر وتعزيز العلاقات مع العملاء. كما أكد على تفاني كلا الكيانين نحو التميز في تقديم الخدمات، مما يضمن توفير محفظة متكاملة للتأمين المصرفي وتقديم تجربة مميزة لعملائهم في مصر.

وفي هذا الصدد، عبر تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، بتجديد الاتفاقية، عن اعتزاز شركته بشراكتها الاستراتيجية الناجحة مع أحد أهم الكيانات في القطاع المالي وهو بنك كريدي أجريكول والتي بدأت منذ سنوات طويلة، وهو ما يزيد من تفاؤلها بالنتائج المتوقع تحقيقها بعد تجديد التعاقد.

وأضاف تاوضروس أنه بموجب الشراكة بين كل من أليانز بمصر وكريدي أجريكول، يتم الترويج لمنتجات الشركة في فروع البنك البالغ عددها 83 فرعًا في أنحاء مصر. وتستهدف خطة العمل الخاصة بالشراكة تحقيق مبيعات تصل قيمتها إلى أكثر من مليار جنيه مصري وذلك على مدار الأربع سنوات القادمة، وفقاً للضوابط والقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن آلية التأمين البنكي.

وقال ولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر بأن البنك قد نجح في دمج الخدمات المصرفية والتأمينية معاً من خلال تقديم خدمات تأمين بنكي مبتكرة و ينتهج استراتيجية تعمل على الدمج بين خبرة كلا القطاعين، مما يتيحا تقديم حلول مالية شاملة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء وأنه من خلال توظيف نقاط القوة الخاصة بالخدمات المصرفية والتأمين، يستهدف توفير حماية وفرص نمو لا مثيل لها للعملاء مما يضمن رفاهيتهم المالية في عالم دائم التغير.

يأتي تجديد التعاون بين كل من كريدي أجريكول وأليانز بمصر، والذي كان قد بدأ عام 2003، في إطار سعي أليانز بمصر إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائها من حيث توفير تغطيات تأمينية مختلفة تناسب العديد من الفئات بما يضمن لهم تجربة استثنائية، وتوسيع نطاق منافذ تسويق منتجاتها في إطار استراتيجية تقديم خدمة عملاء متميزة.

عن مجموعة شركات أليانز

“أليانز” هي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات، تعمل منذ عام 1890، فيما تأسست شركة أليانز للتأمين فى مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2004 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين التي تقوم بتقديم خدمات تأمينية شاملة، مثل تأمينات الحياة، والتأمينات الطبية، وتأمينات الممتلكات للأفراد والشركات في 16 فرعاً و من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.

عن كريدي أجريكول مصر

تم تأسيس بنك كريدي أجريكول مصر -أحد البنوك التابعة لمجموعة كريدي أجريكول العالمية، والمُدرج في البورصة المصرية-في عام 2006. تعمل مجموعة كريدي أجريكول في 46 دولة، وتحتل المركز العاشر في قائمة البنوك الكبرى في العالم، كما تحتل أيضاً الريادة في التأمين المصرفي في أوروبا.

يقدم نموذج كريدي أجريكول مجموعة كاملة من الخدمات مثل: المدخرات والتأمين المصرفي والتمويل والتأجير وإدارة المدفوعات والتمويل التجاري وسوق رأس المال وإدارة الأصول، مما يأتي تماشيا مع النشاط المُتبع من قبل المجموعة.

تحت شعار “العمل كل يوم لصالح عملائنا ومجتمعنا”، يعتبر جوهر عمل البنك وهو خدمة جميع العملاء بداية من الأفراد ووصولاً إلى الشركات العالمية الكبيرة.

يضع البنك المسؤولية الانسانية علي رأس أولوياته، وذلك من خلال وجود 83 فرعاً ومركزاً في جميع أنحاء مصر، مما يضمن توفير خدمة عملاء مميزة على جميع الأصعدة من خلال 2500 موظف محترف، بجانب توفير منصة رقمية واسعة النطاق لأكثر من 400 ألف عميل.