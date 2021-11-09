«لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي».. إيقاف مدحت شلبي عن التعليق حتى نهاية العام

قرر مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، إيقاف مدحت شلبي عن التعليق الرياضي حتى نهاية عام 2021، على خلفية الأزمة الأخيرة التي شهدتها مباراة القمة 123 بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري. وقررت نقابة الإعلاميين إيقاف مدحت شلبي عن التعليق…

قرر مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، إيقاف مدحت شلبي عن التعليق الرياضي حتى نهاية عام 2021، على خلفية الأزمة الأخيرة التي شهدتها مباراة القمة 123 بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري.

وقررت نقابة الإعلاميين إيقاف مدحت شلبي عن التعليق على أي مباراة على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل مصر؛ لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وجاء بيان نقابة الإعلاميين كالتالي:

أصدر النائب طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ قرارا اليوم الثلاثاء رقم (23) لسنة 2021 بإيقاف السيد/ مدحت هلال محمد شلبى مقدم برنامج ومعلق رياضى عن التعليق على أى مبارة على أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام 2021 وذلك لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

“جاء ذلك بعد أن مثل شلبى اليوم أمام لجنة التحقيق اليوم الثلاثاء فى مقر نقابة الإعلاميين فى تمام الساعه 7 مساء“.

“وكانت لجنة التحقيق تضم من مجلس الإدارة سهام صالح وكيل أول النقابة ومحجوب سعدة سكرتير النقابة وخالد فتوح عضو مجلس الإدارة وعمر هريدى وهيثم على والمحققان عثمان عبدالعليم وتامر رجب“.

“وجاءت توصيات اللجنة بأن مدحت شلبى خالف ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى“.

“أولا في باب المبادئ العامة الفقرات أرقام 2 , 4 , 9 إذ تنص الفقرة رقم 2 علي احترام الأديان السماوية والقيم المجتمية وآداب وتقاليد المهنة“.

“الفقرة رقم 4 تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي“.

“فقرة رقم 9 احترام الإعلامي لحقوق الجماهير مستمعين ومشاهدين وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرتين رقمى 2 , 6 إذ تنص الفقرة رقم 2 علي الإلتزام بالموضوعية في التناول، والتوازن في عرض وجهات النظر، وعدم تغليب المصالح الخاصة علي الإعتبارات المهنية والوطنية، الفقرة رقم 6 الإلتزام بعدم استخدام ألفاظ وعبارات أو صور تنافي الآداب العامة والقيم المجتمعية“.

“وأكد نقيب الإعلاميين إنه يجب على جميع المعلقين الرياضيين الالتزام بالمهنية والحيادية ونبذ التعصب والإعلاء من القيم التنافسية القويمة التي تربينا عليها جميعا“.