رياضة

«لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي».. إيقاف مدحت شلبي عن التعليق حتى نهاية العام

قرر مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، إيقاف مدحت شلبي عن التعليق الرياضي حتى نهاية عام 2021، على خلفية الأزمة الأخيرة التي شهدتها مباراة القمة 123 بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري. وقررت نقابة الإعلاميين إيقاف مدحت شلبي عن التعليق…

إسلام مصطفى 11:42 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21 11:42 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قرر مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، إيقاف مدحت شلبي عن التعليق الرياضي حتى نهاية عام 2021، على خلفية الأزمة الأخيرة التي شهدتها مباراة القمة 123 بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري.

وقررت نقابة الإعلاميين إيقاف مدحت شلبي عن التعليق على أي مباراة على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل مصر؛ لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وجاء بيان نقابة الإعلاميين كالتالي:

أصدر النائب طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ قرارا اليوم الثلاثاء رقم (23) لسنة 2021 بإيقاف السيد/ مدحت هلال محمد شلبى مقدم برنامج ومعلق رياضى عن التعليق على أى مبارة على أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام 2021 وذلك لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

اقرأ أيضا  افتتاح ممشى وجيم رياضى بالحى التاسع في العبور (صور)

جاء ذلك بعد أن مثل شلبى اليوم أمام لجنة التحقيق اليوم الثلاثاء فى مقر نقابة الإعلاميين فى تمام الساعه 7 مساء“.

وكانت لجنة التحقيق تضم من مجلس الإدارة سهام صالح وكيل أول النقابة ومحجوب سعدة سكرتير النقابة وخالد فتوح عضو مجلس الإدارة وعمر هريدى وهيثم على والمحققان عثمان عبدالعليم وتامر رجب“.

اقرأ أيضا  اتحاد الكرة يعلن حضور 5 آلاف مشجع لمواجهة مصر والجابون في تصفيات المونديال

وجاءت توصيات اللجنة بأن مدحت شلبى خالف ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى“.

أولا في باب المبادئ العامة الفقرات أرقام 2 , 4 , 9 إذ تنص الفقرة رقم 2 علي احترام الأديان السماوية والقيم المجتمية وآداب وتقاليد المهنة“.

الفقرة رقم 4 تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي“.

فقرة رقم 9 احترام الإعلامي لحقوق الجماهير مستمعين ومشاهدين وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرتين رقمى 2 , 6 إذ تنص الفقرة رقم 2 علي الإلتزام بالموضوعية في التناول، والتوازن في عرض وجهات النظر، وعدم تغليب المصالح الخاصة علي الإعتبارات المهنية والوطنية، الفقرة رقم 6 الإلتزام بعدم استخدام ألفاظ وعبارات أو صور تنافي الآداب العامة والقيم المجتمعية“.

اقرأ أيضا  «استدعاء أفشة وشريف واستبعاد طارق حامد».. كيروش يعلن قائمة مصر لمواجهتي أنجولا والجابون

وأكد نقيب الإعلاميين إنه يجب على جميع المعلقين الرياضيين الالتزام بالمهنية والحيادية ونبذ التعصب والإعلاء من القيم التنافسية القويمة التي تربينا عليها جميعا“.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

اتحاد الكرة يعلن حضور 5 آلاف مشجع لمواجهة مصر والجابون في تصفيات المونديال

إسلام مصطفى 11:46 ص, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

«الامتيازات ستنتهي».. تشافي ينفذ 10 قرارات مهمة لاستعادة عرش أوروبا

إسلام مصطفى 7:35 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

تغريم الزمالك 70 ألف جنيه والأهلي 50 ألفًا على خلفية أحداث القمة 123

إسلام مصطفى 5:31 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

اتحاد الكرة: إعفاء «مرموش» من الانضمام لمعسكر المنتخب.. والاكتفاء بـ25 لاعبًا

إسلام مصطفى 3:22 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

افتتاح ممشى وجيم رياضى بالحى التاسع في العبور (صور)

شرين طه 7:55 م, السبت, 6 نوفمبر 21

«استدعاء أفشة وشريف واستبعاد طارق حامد».. كيروش يعلن قائمة مصر لمواجهتي أنجولا والجابون

إسلام مصطفى 4:26 م, السبت, 6 نوفمبر 21