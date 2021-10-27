بورصة وشركات

لمخالفة قواعد القيد.. «البورصة» تعاقب 3 شركات بغرامة مالية وتنذر رابعة

غرامة للوادي وجولدن كوست والدلتا للتأمين وإنذار بنك قناة السويس
منى عبدالباري 5:54 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 5:54 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

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قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، في اجتماعٍ عقدته اليوم، تغريم 3 شركات ماليًّا، فيما أصدرت إنذارًا لشركة رابعة؛ لمخالفتها قواعد القيد.

غرامة للوادي وجولدن كوست والدلتا للتأمين.. وإنذار بنك قناة السويس

وقررت اللجنة توقيع التزام مالي على شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية قيمته 50 ألف جنيه، وآخر على شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بقيمة 50 ألف جنيه، وثالث على شركة الدلتا للتأمين بقيمة 10 آلاف جنيه.

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وعلى صعيد شركتي الوادي وجولدن كوست قالت لجنة القيد إن الالتزام يسدَّد خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، على أن يُعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد، فى حال عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة؛ وذلك لمخالفة الشركة أحكام المادة 27 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

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بينما على صعيد الدلتا قالت: يسدد خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، على أن يُعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حال عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة؛ وذلك لمخالفة الشركة أحكام المادة 34 قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 46 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

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وأنذرت لجنة القيد أيضًا بنك قناة السويس في جلستها اليوم بمراعاة أحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.

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بقلم منى عبدالباري

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