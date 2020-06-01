رياضة

لمخالفة اللوائح.. «الأهلي» يعاقب حسام عاشور

توقيع غرامة مالية على اللاعب؛ لمخالفة لوائح النادي بالظهور في وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة.
إسلام مصطفى 3:56 م, الأثنين, 1 يونيو 20 3:56 م, الأثنين, 1 يونيو 20

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قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، توقيع غرامة مالية على اللاعب حسام عاشور؛ لمخالفة لوائح النادي بالظهور في وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة.

كان حسام عاشور قد ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو تحدّث فيه عن استيائه من معاملة مجلس إدارة الأهلي له، وتحدّث عن كواليس أزمة مباراة اعتزاله وعلاقة المستشار تركي آل الشيخ بملف اللقاء.

وأعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، توقيع غرامة مالية على حسام عاشور؛ لمخالفة لوائح النادي بالظهور في وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة.

كما قرر سيد عبد الحفيظ رفع ما جاء من تصريحات على لسان اللاعب بشأن النادي إلى لجنة التخطيط للكرة؛ لاتخاذ ما تراه.

وكان الأهلي قد قرر منع اللاعبين من التحدث في كل وسائل الإعلام المختلفة، بعد أن منحهم فرصة كافية للظهور الإعلامي خلال فترة توقف النشاط الحالية.

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بقلم إسلام مصطفى

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