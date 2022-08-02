لمتابعة موقف السلع والنقد الأجنبي.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض مستجدات الموقف الاقتصادى، والجهود التى تقوم بها الدولة من أجل مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وشارك بالاجتماع بالحضور وعبر تقنية الفيديوكونفرانس، كل من طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

بالإضافة إلى أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.

وتم فى هذا السياق، الإشادة بحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من أجل تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجا، فى ضوء حرص الحكومة على تقليل الآثار السلبية لموجة التضخم العالمية على المواطن.

وتطرق الاجتماع إلى موقف المخزون السلعي الآمن لدى مصر من كافة السلع الاستراتيجية، والإجراءات التى تقوم بها الحكومة والبنك المركزى لتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية والمواد البترولية.

لاسيما أن هذا المخزون الاستراتيجى الذى تم تكوينه على مدار الفترة الماضية، هو ما مكن الدولة من استخدامه فى زيادة المعروض من مختلف السلع وقت اشتداد الأزمة، وتفادى الزيادات الكبيرة فى الأسعار.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تطرق أيضاً إلى موقف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، باعتبار السياحة رافداً مهماً من روافد النقد الأجنبى، والجهود التى تقوم بها وزارة السياحة لتعويض التراجع فى السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا.

وكذلك موقف الحجوزات الخاصة بالموسم السياحى الشتوى، والتسهيلات وعوامل الجذب المختلفة التى تقدمها مصر للسائحين.