لمتابعة صرف الأسمدة.. «الزراعة» تطلق حملة اليوم الواحد للمرور على الجمعيات

أطلقت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة اليوم الواحد للمرور على جميع مديريات الإصلاح الزراعي بجميع محافظات الجمهورية، والجمعيات التابعة لها، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة لكل قطاعات الوزارة المعنية لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة.

وقال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة، إنه تم المرور حتى الآن على مديريات الإصلاح الزراعي في محافظات الجيزة والقليوبية وأسوان والأقصر والإسماعيلية وأسيوط لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة والتأكد من توافرها وتسهيل إجراءات صرفها للمزارعين.

وأضاف الفولي أنه ‏تم التوجيه بسرعه الصرف للمستحقين، وتحويل الصرف للجمعيات الأقل رصيدا، فضلا عن التنسيق بين مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات لتحويل الصرف لمنتفعي الائتمان حال وجود عجز لديها في الأسمدة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون التام بين قطاعات الوزارة المختلفة من أجل خدمة المزارعين.