لمتابعة تسعيرة الأرز.. «حماية المستهلك» يشن حملات على الأسواق في السويس

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة السويس، حملة مكبرة على المحال التجارية والأسواق لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار وتطبيق قرار تسعير الأرز الأبيض المعبأ التي لا يزيد على 15 جنيهًا، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ «السائب» لا يزيد على 12 جنيهًا، وفقا لتصريح مصدر مسؤول داخل جهاز حماية المستهلك لـ«المال».

وقال مصدر بجهاز حماية المستهلك، إن الحملة استهدفت محلات الجملة بكافة أرجاء المحافظة لمتابعة التزام التجار بالأسعار وعدم احتكار السلع وبيعها بأزيد من معدلها الطبيعي، لافتا إلى أن الفرع كثف من حملاته على الأسواق في الفترة الصباحية والتي يتواجد بها العديد من الباعة لكافة السلع الغذائية.

وأضاف المصدر أنه تم المرور على المحال التجارية وتجار الجملة تحديدا المعنين بالأرز الأبيض لمتابعة مدى الالتزام بقرار تسعيره التي أعلنت عنه الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن هناك التزاما تاما من التجار فيما يتعلق بمحصول الأرز الأبيض.

وأشار إلى أنه تم تحرير عدد من المحاضر لبعض المحال التجارية بالسويس لعدم التزام العمال بالشهادات الصحية وعدم وجود قائمة بالإعلان عن الأسعار التي حذر الجهاز أصحاب المحال التجارية من توافرها دائما لبيان للمواطنين أسعار السلع أو الأطعمة المقدمة لهم من المحلات.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك، أصدر بيانا الثلاثاء الماضي، كشف فيه حصيلة الحملات المرورية على جميع محافظات الجمهورية خلال شهر أغسطس 2022، وذلك حرصا من الجهاز على ضبط الأسواق ومكافحة احتكار السلع وإتاحة السلع الأساسية بالأسعار العادلة، وملاحقة المتلاعبين بقوت الشعب في ظل الظروف الراهنة.

أكد الجهاز في بيانه أن عدد الحملات على مدار الشهر الماضي بلغ نحو 779 حملة على مستوى المحافظات، من خلال الرقابة الجيدة التي شنها أعضاء الجهاز على المحال التجارية والأسواق.

وأشار الجهاز إلى أن الحملات أسفرت عن المرور على 10897 منشأه تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 337.108 طن مواد غذائية ما بين مجهولة المصدر وبدون بيانات ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى حجب السلع، كما تم تحرير 4050 محضرا للمنشآت المخالفة.

وجاءت المخالفات للكميات المضبوطة بين سلع مجهولة المصدر وسلع بدون بيانات مدونة على المنتج وعدم صلاحية المنتجات للإستهلاك الآدمي وحجب السلع عن التداول، إذ تم ضبط 65296 لتر زيت طعام، و48806 أدوية ومستحضرات تجميل، و 5.5 طن ملح، و10.032 طن منتجات ألبان.

كما تم ضبط 28.247 طن سكر، و89.027 طن أرز ومكرونة، و02.495 طن بقوليات، و103.530 طن لحوم وأسماك، و226.250 دقيق وقمح، و276.664 طن مواد غذائية، و427 قطع غيار سيارات، و700 أجهزة طبية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 3021 طن منظفات، و3452 مهمات بناء، و5337 مواد بترولية وزيت سيارات، و20751 طن معلبات، و25180 قطعة أدوات منزلية، و27325 علبة سجائر، و33275 أعلاف/ سماد، و33581 مواد خام.

وأكد الجهاز أنه لن يدخر جهدا في ملاحقة المحتكرين والمخالفين، وإتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضبط الأسواق وتحقيق السعر العادل وإتاحة السلع بالأسواق.