لمتابعة إجراءات الوقاية.. وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يتفقدان مصانع العاشر من رمضان (صور)

تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة مجموعة شركات إحدى المصانع الكبرى العاملة في مجال تصنيع الزيوت والصابون بمدينة العاشر من رمضان، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بها، والاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد, وتم التأكيد على ضرورة حماية العاملين في كل المواقع، واستمرار العمل بما يضمن دوران عجله الاقتصاد، وتحسين مستوى الدخل، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

رافقه خلال الزيارة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وقام وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية بتفقد أقسام المصانع وخطوط الإنتاج، وأشادا بالإجراءات الوقائية المطبقة، والتزام العاملين بارتداء الكمامات الواقية والقفازات والسترات الواقية أثناء العمل لتوفير أقصى درجات الحماية لهم.

واستمع الوزير لعرض موجز حول الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتمت الإشاره إلى أنه تم توفير كافة مستلزمات الوقاية من انتشار العدوى والمتمثله في الكمامات الواقية والقفازات وأجهزة الكشف الحراري ومواد التعقيم والسترات الواقية، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع الأقسام وخطوط الإنتاج ومكاتب الإدارة ودورات المياه وأتوبيسات نقل العمال بصفة دورية، وإجراء الكشف الحراري على جميع العاملين بالمصنع عند الدخول والخروج والعمل وفق ورديات تسمح بتواجد آمن للعماله والالتزام باشتراطات الصحة والسلامه المهنية.

وكان وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية لدى دخولهما المصنع خضعا لإجراءات الوقاية المتبعة ومنها قياس درجة الحرارة والتعقيم، وارتداء الكمامات والقفازات والسترات الواقية.

وأكد المحافظ أن الحفاظ استمرار العمل ودفع عجلة الإنتاج في المناطق الصناعية بالمحافظة من أهم أولوياته الحالية، مع التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق كافة التدابير وإجراءات الحماية للعاملين داخل المصانع، فضلاً عن اتباع كافة المنشآت الصناعية أساليب السلامة والصحة المهنية، وتفعيل إجراءاتها الاحترازية والوقائية وتطبيقها على العمال مع إجراء التطهير والتعقيم الكامل للماكينات والآلات والمعدات والمنشآت لتخطي هذه الأزمة في أقصر وقت ممكن والخروج منها بسلام.