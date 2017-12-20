لماذا يواجه دور الزراعة اعتراضات الفلاحين في محصول القطن ؟

الصاوي أحمدرغم ارتفاع مساحات القطن المزروعة في الموسم الحالي 2017 إلى 220 ألف فدان، مقارنة بـ130 ألف فدان في الموسم الماضي، لكن ظلت إنتاجية الفدان بمصر كما هي، بل تدهورت أكثر نتيجة ارتفاع تكاليف الزراعة وعزوف الفلاحين عن شراء مستلزمات الزراعة خلال الموسم الحالي.وفي البداية أكد حسين عبد ال

الصاوي أحمد





رغم ارتفاع مساحات القطن المزروعة في الموسم الحالي 2017 إلى 220 ألف فدان، مقارنة بـ130 ألف فدان في الموسم الماضي، لكن ظلت إنتاجية الفدان بمصر كما هي، بل تدهورت أكثر نتيجة ارتفاع تكاليف الزراعة وعزوف الفلاحين عن شراء مستلزمات الزراعة خلال الموسم الحالي.

وفي البداية أكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن محصول القطن الموسم الحالي واجه مشكلات كثيرة، من بينها صغر لوزة القطن التي ستتحول لزهر القطن بعد ذلك، نتيجة قصور وتدهور بعض أصناف التقاوي وعدم جودتها ببعض المناطق مثل محافظتي كفر الشيخ والغربية في أصناف جيزة 90 و95 وغيرها.

وألمح نقيب الفلاحين أن إنتاجية بعض الأفدنة تضاءلت إلى قنطارين فقط (بسبب إضافي وهو ضعف جودة الأرض) ويوجد من بلغت إنتاجيته 4 قناطير إلى 6 قناطير، في حين لا يزال متوسط إنتاجية الفدان كما هي 5 قناطير للفدان على مستوى الجمهورية.

وأرجع أبو صدام ازدياد الاعتراضات الشعبية والبرلمانية من “الوزارة “في محصول القطن إلى ارتفاع التكلفة الموسم الحالي بعد تحرير سعر الصرف الذي وصل لـ10 آلاف جنيه للفدان- حسب جودة التربة واعتماد المزارعين على تحسين زراعاتهم بناء على ذلك– وهذه التكلفة لا تشمل ثمن إيجار الأرض التي تصل في بعض الأحيان لـ8000 آلاف جنيه للفدان.

وأشار إلى أن القطن المصري رغم جودته الفائقة وسمعته الممتازة فإنه يواجه بعض الصعوبات مثل المنافسة الشرسة من الأقطان متوسطة التيلة الأمريكية واليونانية في السوقين المحلية والعالمية نتيجة رخص سعره، خصوصًا أن المصانع المحلية لا تعتمد على القطن المصري في التصنيع، حيث نصنع ما لا نزرعه ونصدر ما نزرعه.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الزراعة في البرلمان، اليوم الأربعاء، إن سعر قنطار القطن فى محافظات الوجه القبلى يبلغ نحو 2800 جنيه، و3300 جنيه بالوجه البحرى، مؤكدًا أن المنظومة تسير بطريقة سليمة، وهناك خطة للعودة واستنباط 4 أنواع جديدة، معلنًا عن الانتهاء من خطة مستقبلية تم عرضها على الرئيس السيسى، وإن وزارة قطاع الأعمال تطور المحالج حتى تعالج القطن المصرى بدلًا من تصديره وعودته ملابس مستوردة.

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وأوضح البنا أن السبب الرئيسى فى ذلك هو حالة الانفلات الأمنى بعد ثورة 2011، وأنه كان هناك خلط لبذور القطن مما أثّر على الجودة، مضيفًا أن هناك زيادة فى المساحة المزروعة من القطن العام الحالى تبلغ نحو 90 ألف فدان على العام الماضى.

من جانبه أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس معهد القطن بمركز البحوث الزراعية، أن هناك أسبابًا كثيرة لتراجع إنتاجية فدان القطن سنويًّا، لكن أهمها التأخير فى موعد زراعة القطن، خاصة عقب محاصيل شتوية كاملة مثل القمح والفول، وهذا من حق المزارع، إلا أنه من حق نبات القطن أيضًا أن يحصل على احتياجاته الغذائية كاملة من خلال موسم نمو كامل يمر فيه النبات بجميع مراحل النمو المختلفة من نمو خضرى وثمرى.

وأوضح عبد العظيم أن بعض المزارعين ينتظرون عقب انتهاء موسم القمح في يونيو ويزرعون القطن، ومن غير المنطقى أن تتم زراعة القطن أواخر مايو وأوائل يونيو كما يحدث فى معظم الزراعات، وخاصة فى محافظة البحيرة، فهل يعقل أن يتم زراعة 30% فقط من مساحة القطن فى مواعيدها وتحقق إنتاجية 7 إلى 9 قناطير، ومن ثم لن تحقق الأصناف المزروعة فى غير المواعيد المناسبة لها متوسطات الإنتاج المعروف عنها.

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وتستهدف وزارة الزراعة الوصول بمساحة القطن المزروعة لمليون فدان قبل 2020، عبر سلسلة من الإجراءات تحفظ جودة القطن المصري عبر زيادة معدلات زراعة قطن الإكثار- الذي يستخدم لإنتاج التقاوي، وتحتكر الوزارة تسويقه وشراءه من المزارعين– حيث قفزت المساحة من 30 ألف فدان الموسم الماضي إلى 60 ألف فدان 2017 ومستهدفة 80 ألف فدان العام المقبل، في حين ستبلغ المساحة العام المقبل 350 ألف فدان (تجاري– إكثار).

فيما أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن أسعار القطن الموسم الحالي سجلت 2800 جنيه للوجه القبلي، و3200 جنيه للوجه البحري، وهي أسعار لا تشجع على زراعة القطن، خصوصًا مع النظر لحجم تكلفته الباهظة من جانب، وطول فترة بقائه في الأرض من جانب آخر.

وأوضح فرج أن القطن المصري يحتاج إلى إعادة نظر من الحكومة؛ لأن الفلاح يتخوف من مشكلة التسعير الخاصة به كل موسم، وهذا أهم أسباب تراجع المساحة رغم جهد وزارة الزراعة في زيادة المساحات الخاصة بالقطن كمحصول استراتيجي يحظى بقبول واسع عالميًّا لأن الأسعار العالمية انخفضت خلال السنوات الماضية، مما هدّد زراعة القطن المحلي وقلّص مساحته نتيجة سياسة التسويق غير الواضحة التي تنتهجها وزارة الزراعة.

وأكد وليد السعدني، رئيس جمعية منتجي الأقطان، التابعة لوزارة الزراعة، في تصريحات سابقة، لـ”المال”، قبل يومين، أنه تم حتى الآن تسويق مليون و150 ألف قنطار قطن من جميع المحافظات، من إنتاجية الموسم وأصبح بحوزة التجار 135 ألف قنطار قطن من الوجه القبلي، والباقي من الوجه البحري.

وقال السعدني إن “الجمعية” مسئولة عن تجميع قطن الإكثار من المزارعين بعد أن أوكلت “الوزارة” لها ذلك قبيل انطلاق الموسم في سبتمبر الماضي، كما تم تسلم وتسويق 210 قناطير قطن إكثار مستخرج منه بذرة تكفي لزراعة مساحة من القطن لـ500 ألف فدان، في مقابل المساحة المستهدفة البالغة 350 ألف فدان الموسم المقبل 2018 وإعادة بيع الزهر مرة أخرى.

وأوضح أن وزارة الزراعة نجحت في استخراج بذرة القطن المستهدفة للموسم المقبل، وهي أهم معيار يتم الاعتماد عليه في استراتيجية زراعة القطن لكي يتم توفير بذرة في الموسم المقبل تمت خلال الموسم الحالي.

من جانبه قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، لـ”المال”، إن موسم القطن قارب على نهاية التسويق وأصبح حاليًّا في حوزة التجار باستثناء 50 إلى 60 ألف قنطار لا تزال متوفرة لدى كبار المزارعين في كفر الشيخ.

وأكد حمادة أن الموسم الحالي تم فيه تسويق كميات من القطن عالي الجودة وهو جيزة 96 و88 و92 وهي فائقة الطول بكميات تصل لنحو 30 ألف قنطار، بخلاف الأقطان طويلة التيلة وهي جيزة 86.

وأوضح أن الأسعار متنوعة حسب الصنف، إلا أنها تخطت الـ3000 جنيه للقنطار “تجاري– إكثار”، وهي معدلات جيدة تقوم بتغطية تكاليف الإنتاج.