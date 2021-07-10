لماذا يطلب «الهاكرز» دفع فدية الجرائم الإلكترونية بعملة بيتكوين؟

خلصت وكالة Chainalysis المتخصصة في تحليل معاملات العملة المشفرة إلى أن كمية طلبات دفع الفدية بالعملات الرقمية آخذة في الارتفاع.

بعد مطالبتهم في البداية بـ 70 مليون دولار (481 مليون يورو)، قد يستقر الهاكرز الذين يقفون وراء الهجوم الإليكتروني الذي تعرضت له شركة “كاسايا” الأمريكية لإدارة تكنولوجيا المعلومات، والذي وقع نهاية الأسبوع على المطالبة بـ 50 مليون دولار. ومع ذلك ، سيكون هذا الرقم هو أكبر طلب فدية في تاريخ الجرائم الإلكترونية على الإطلاق.

في المقابل، سيقوم الهاكرز بتعطيل البرمجيات الخبيثة الخاصة بالعملات المشفرة – ما يسمى ببرامج الفديةRansomware – التي جعلت شبكات أجهزة الكمبيوتر المحمول في حوالي 1500 شركة غير قابلة للاستخدام بسبب عطلة نهاية الأسبوع.

وتقف مجموعة القرصنة REvil وراء الهجوم، حبث طلبت دفع الفدية لها بعملة بيتكوين المشفرة.

ويرى جوزيف إدواردز من شركة تداول العملات المشفرة “إنيجما سيكيوريتيز” أنه من غير المألوف أن يطلب المبتزون مثل هذا المبلغ الكبير بالعملة المشفرة.

وقال إدواردز في تصريحات لـ “دويتشه فيله”، الألمانية: “هذا يبدو وكأنه حيلة دعائية”.

المبتزون يختارون مبالغ صغيرة

من المرجح عادة أن يحافظ المبتزون على المبالغ الصغيرة التي تتراوح قيمتها بين 100000 دولار و 2 مليون دولار، حسبما ذكر إدواردز.

وأضاف: ” عادة ما تكون هذه المبالغ الصغيرة جديرة بالاهتمام ، ولكن بالإضافة إلى المبالغ التي تحرص الشركات على دفعها قريبا للابتعاد عن الدعاية غير الصحية والتوقف عن العمل لفترات طويلة.”

وقال إن هدف المجرمين كان يتمثل منع السلطات من القلق في المقام الأول، لأنه بمجرد أن يكون المحققون على مسار معاملات بيتكوين ، “يتكرر اكتشاف المجرمين أكثر فأكثر، ويخسرون أموالهم، ويبتعدون عن خطر الاعتقال كنتيجة فقط لكونهم خارج نطاق سلطة الولايات المتحدة – في روسيا أو الصين ، على سبيل المثال “.

ومع ذلك فإن بيتكوين هو ما جعل ابتزاز برامج الفدية رائجا في المقام الأول، كما يقول ميكو هيبونن، رئيس قسم التحليل في الشركة الفنلندية المتخصصة في أمن الكمبيوتر والإنترنت “إف- سيكيور”.

وذكر هيبونن أن المجرمين أبدوا إعجابهم بسيدة العملات المشفرة في العام 2013.

وتابع: “كان من المفترض أن عملة بيتكوين غير معروفة ولا يمكن تعقبها. ولكن منذ ذلك الحين ، أدرك المجرمون أنه ليس من المستحيل تعقبهم كما اعتقدوا “.

وخلصت وكالة Chainalysis المتخصصة في تحليل معاملات العملة المشفرة إلى أن كمية طلبات دفع الفدية بالعملات الرقمية آخذة في الارتفاع.

لا تزال بيتكوين مفضلة حتى الآن، لكن عملة “مونيرو” المشفرة

تؤدي أيضًا دورا كبيرا في هذا الخصوص، وفقا لما ذكره دانكان هوفمان المشرف العادي للتحليل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في “دويتشه فيله”.

لكن هوفمان أضاف” “نحن نعرف فقط الهجمات الإليكترونية التي تم الإعلان عنها”.

وتابع: “هناك على الأرجح العديد من الحالات الإضافية التي تدفع فيها المنظمات بهدوء فدية لا نعرف عنها شيئًا.”

بيتكوين ليست مجهولة الاسم بالكلية

لا تخفى فوائد بيتكوين على أحد، فهي العملة المشفرة الأكثر شعبية والتي يمكن الوصول إليها. وصرح توماس فابر من مدرسة فرانكفورت للشؤون المالية والإدارة: “يسهل الأمر على ضحايا الابتزاز التكيف مع الطلب”.

وأوضح فابر أن أي شخص يحتاج للتجارة يريد جيوبا رقمية، مشيرا إلى أن هذه الجيوب لها معالجة في المكان الذي يتم فيه حفظ كل معاملة.

وأضاف: ” يمكن لأي شخص أن يرى ويراقب استقرار الحساب وجميع المعاملات الخاصة بمعالجة دون أي التفافات”.

تبادل العملات المشفرة

يمكن للمرء إخفاء هويته وراء معالجة الجيوب “ولكن في وقت غير محدد في المستقبل ، يجب استبدال عملات بيتكوين مقابل نقود فعلية، وفي أي حالة أخرى تظل القيمة غير فعالة للعديد من الوظائف.

وفي هذا الصدد قال فابر أنه في ذلك الوقت ، لا يمكن للمرء أن يفعل ذلك دون إثبات الهوية.

وواصل: “هذا هو السبب في أن الأفراد يتحدثون عادة عن بيتكوين على أنها اسم مستعار بشكل معتدل من كونها غير معروفة.”

يقول جوزيف إدواردز من Enigma Securities عندما يتم تبادل عملة مشفرة مقابل نقود فعلية ، فإنها توفر فرصة اختراق جيدة للمحققين. “تتطلب جميع التبادلات تقريبًا التحقق المهم من تحديد الهوية لجميع المعاملات.”

ووفقًا لتقييم أجرته Chainalysis، تم نقل أكثر من 80٪ من كميات بيتكوين التي تم الحصول عليها بالابتزاز إلى 5 بورصات فقط. وقال هوفمان إن هذا يشير إلى أن العديد من البورصات كانت تقوم بعمل جيد.

وأتم:”ولكن هذا يعني أيضا أن القليل من تلك البورصات تميل إلى أن تفض الطرف عن تلك الممارسات”.