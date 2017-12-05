لماذا يرفض الصيادلة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل؟

أحمد صبري: طالبت نقابة الصيادلة مجلس النواب بتعديل مشروع قانون التامين الصحي الذي يناقش بلجنة الصحة إلا أن تعديلات اللجنة لم تتضمن ما طالبت به النقابة وتشمل تعديل العديد من المواد وإلغاء البعض الآخر. وأرسل الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة اليوم الثلاثاء، مذكرة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى،

أحمد صبري:

طالبت نقابة الصيادلة مجلس النواب بتعديل مشروع قانون التامين الصحي الذي يناقش بلجنة الصحة إلا أن تعديلات اللجنة لم تتضمن ما طالبت به النقابة وتشمل تعديل العديد من المواد وإلغاء البعض الآخر.

وأرسل الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة اليوم الثلاثاء، مذكرة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، تضمنت أوجه القصور فى مشروع القانون، مطالباً بمقابلة وفد يمثل النقابات المهنية الطبية للرئيس أو من يفوضه لعرض وجهة النظر في مشروع قانون التأمين الصحي ومعالجة أوجه القصور.

وذكرت النقابة فى المذكرة أن مسودة مشروع القانون تم تحريفها والعبث بها، وذلك من اًجل إخراج النقابات المهنية الطبية من هيكل منظومة التأمين الصحي وتهميشها، إضافة إلى أن إغفال وتهميش دورهم في هذا المشروع بقانون لهو إفشال لهذه المنظومة قبل أن تبدأ فهو قانون مشوه.

وأضافت المذكرة أن المادة 77 من الدستور تضمنت أن يؤخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، وهذا ما لم يحدث حيث فوجئنا بمشروع القانون معروض على مجلس النواب ومكثت النقابات المهنية الطبية ومنها الصيادلة فترة طويلة لم تستطع الحصول على نسخة من المشروع وقد تواصلنا مع لجنة الصحة بمجلس النواب من اجل إعادة المشروع للنقاش مع النقابات المهنية إلا أن طلباتنا لم يتم الالتفات إليها.

وجاء فى المذكرة أن المادة 40 من مشروع القانون ترفع تكلفة تسجيل الأدوية الجديدة وإنشاء الصيدليات بصورة كبيره من اًجل استخدام تلك الأموال في تمويل المشروع هذا بخلاف رفع تكلفة الأدوية الذى يؤدى إلى رفع أسعارها.

من جانبه قال مصدر بالنقابة إن أهم ما ترفضه النقابة فى مشروع القانون هو المادة 23، حيث ستعمل على تدمير اقتصاد الصيدليات الصغيرة رغم معارضتها على قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وتسمح تلك المادة لهيئة التأمين بإنشاء صيدليات خاصة بها، وهو ما سيجعل الصيدليات الخاصة خاوية من عمليات البيع والشراء عن الحدود الحالية.

وأضاف المصدر لـ”المال” أن تطبيق مشروع القانون متضمنا تلك المادة سيقضي على رزق الصيادلة، مشيرا إلى وجود تفهم من بعض نواب البرلمان الذين يتجهون لتعديل المادة ليكون التعامل من خلال الصيدليات الخاصة بنظام التعاقد إلا أن هناك تخوفات أن تكون تلك التعاقدات مع سلاسل الصيدليات الكبري.

وأكد أنه حال الاتفاق على التعاقد مع الصيدليات الخاصة فإنه يجب توضيح آليات التعامل وذلك لتحقيق بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الصيدليات الكبيرة والصغيرة، وتوقف الصيدليات الصغيرة عن العمل وإفلاسها، حيث إن أعدادها كبيرة جدا عن الحد المسموح به عالميا.

وأوضح أنهم يطالبون بإلغاء مادة دفع رسوم على تراخيص الصيدليات، مطالبا بأن تكون الرسوم على مصانع الأدوية والمستلزمات لا على الصيادلة الشباب.

وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القانون يثير القلاقل داخل المجتمع، حيث إنه يؤدى إلى زعزعة استقرار النقابات المهنية الطبية والتى تضم ( الصيادلة – الأطباء البشريين – أطباء الأسنان – البيطريين – العلاج الطبيعي – التمريض ) وهى أعداد ضخمة تمثل جزء كبير من قمة المجتمع وتحييدهم وتهميشهم وتقليص أدوارهم داخل المجتمع يثير هذه الفئات، ويقضى على استقرار إسرهم مما يخل باستقرار المجتمع، إلا أن الحس الوطنى لدينا جميعا يمنعنا من افتعال الأزمات حفاظا على استقرار البلد فى وقت الكل ينشد فيه الاستقرار.