لماذا يرفض الأطباء مشروع قانون التأمين الصحي الشامل؟

الطاهر : المشروع يفرض علينا رسومًا غير دستورية مينا : تجاهل مصير الأطباء وأوضاعهم.. وبعض بنوده غير واضحةأحمد صبرىيواجه مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي يناقشه البرلمان حاليًّا معارضة شديدة من نقابة الأطباء، رغم أن وزير الصحة أكد أن المشروع سيرفع رواتب الأطباء ويحسن ظر

الطاهر : المشروع يفرض علينا رسومًا غير دستورية

مينا : تجاهل مصير الأطباء وأوضاعهم.. وبعض بنوده غير واضحة





أحمد صبرى

يواجه مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي يناقشه البرلمان حاليًّا معارضة شديدة من نقابة الأطباء، رغم أن وزير الصحة أكد أن المشروع سيرفع رواتب الأطباء ويحسن ظروفهم.

ويعترض الأطباء على أكثر من 10 مواد يتعلق بعضها بحقوق المرضى والعاملين فى المشروع الجديد، فى حين يعترضون بشدة على مواد أخرى تتعلق بفرض رسوم على العيادات.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنهم أرسلوا عدة مقترحات لتعديل مشروع القانون قبل تمريره من المجلس، مؤكدًا أن بعض تعديلاتهم لقيت قبولًا من بعض أعضاء لجنة الصحة.

وأضاف الطاهر، فى نصريحات، لـ”المال”، أن هناك مواد غير دستورية فى مشروع القانون مثل مادة يفرض فيها على الأطباء 10000 جنيه كرسوم لترخيص العيادة، و1000 جنيه عند تجديد الترخيص كل 3 سوات، معتبرًا ذلك انتهاكًا للدستور.

وأشار أمين عام النقابة إلى أن هذه المادة تخص الأطباء دون غيرهم من المهن الأخرى، مطالبًا بإلغاء هذه المادة بالكامل من مشروع القانون الذى يعتبره أمل المصريين فى تحسين المنظومة الصحية.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع مطلع العام المقبل، بمحافظات القناة الثلاث بورسعيد والإسماعيلية والسويس، ثم محافظتى شمال وجنوب سيناء، على أن يتم تعميمه خلال 15 عامًا على جميع المحافظات.

وقالت الدكتور منى مينا، وكيل عام نقابة الأطباء، إن مشروع القانون يعتمد على “التعاقد” مع المستشفيات الحائزة على معايير الاعتماد والجودة التى حددتها وزارة الصحة، دون توضيح مصير المستشفيات التي لن تحصل على الجودة أو التى ستنخفض عن معايير الجودة بعد ضمها.

وأضافت منى فى توضيحها لاعتراضات النقابة: هناك مشكلة فى نسبة الاشتراك، حيث يعتمد مشروع القانون على رفع الاشتراكات بنسبة تصل إلى 10% لمن يعمل لدى نفسه ومتزوج وله طفلان، إضافة لفرض مساهمات تدفع جبرًا عند تلقي الخدمة تصل إلى 1000 جنيه في الدواء، و1000 جنيه في التحاليل، و10% من قيمة الأشعات دون حد أقصى، و1500 جنيه عند الاضطرار للحجز في المستشفى.

وأكدت أن مشروع القانون فى نسخته الأخيرة تجاهل أى ذكر لتحسين أحوال الأطباء ومقدمي الخدمة من الفئات الأخرى، رغم أن وزير الصحة وعد بمميزات مالية لمن يعملون فى مستشفيات المشروع الجديد.