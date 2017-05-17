لماذا لم يلبِّ عبد العال دعوات البرلمانات العربية؟

وكيل النواب: عبد العال حريص على عودة البرلمان المصرى لعضوية الاتحاد الدولي بعد فترة انقطاع.. وسيراعي ذلك الفترة المقبلة وكيل الشئون العربية: طالبنا رئيس المجلس بتفعيل دعوات الكويت والإمارات وعمان لكنه لم يعطِ جوابًا واضحًا عضو بالشئون الأفريقية: زيارة مرتقبة لسفراء دول القارة الشهر الحاليياسمين ف

وكيل النواب: عبد العال حريص على عودة البرلمان المصرى لعضوية الاتحاد الدولي بعد فترة انقطاع.. وسيراعي ذلك الفترة المقبلة

وكيل الشئون العربية: طالبنا رئيس المجلس بتفعيل دعوات الكويت والإمارات وعمان لكنه لم يعطِ جوابًا واضحًا

عضو بالشئون الأفريقية: زيارة مرتقبة لسفراء دول القارة الشهر الحالي



ياسمين فواز

دأب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، منذ قسَمِه اليمين الدستورية في 10 يناير 2016، على ترؤس وفود برلمانية لدول العالم المختلفة للقاء نظرائه من رؤساء البرلمانات وبحث سُبل التعاون معهم، متجاهلًا تلبية الدعوات الرسمية الموجهة له من البرلمانات العربية الشقيقة، وهو ما يطرح تساؤلًا حول سبب عدم تلبية عبد العال أي دعوة رسمية لزيارة برلمان عربي حتى الآن.





ويرى برلمانيون أن رئيس مجلس النواب ينصبّ اهتمامه خلال دوري الانعقاد الأول والثاني على زيارات دولية تهدف إلى عودة مصر لاتحاد البرلماني الدولي، منتقدين عدم تعويض انشغاله بسفر وفود برلمانية يترأسها وكيلا المجلس أو نواب آخرون لتنشيط التعاون البرلماني مع الأشقاء العرب.

وتعد أهم الزيارات التى قام بها مجلس النواب للخارج الزيارة التى قام بها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إلى إيطاليا للمشاركة فى اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الذي عُقد بمقر مجلس النواب الإيطالى بالعاصمة الإيطالية روما يومي 21 و22 أكتوبر 2016، وأسهم الاجتماع في تحسين العلاقات بين مصر وإيطاليا بعد فترة من التوتر والشد والجذب شهدتها العلاقات بين البلدين الصديقين على خلفية مقتل الشاب الإيطالى جوليو روجينى، بالإضافة إلى زيارة البرلمان الروسي “الدوما”، ومجلس النواب السويسري، والبرلمان الأورومتوسطي بالمغرب، إلى جانب زيارته حاليًّا لمجلس النواب الياباني.

ووفقًا للنائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب فإن عدم سفر وفود برلمانية برئاسة الدكتور علي عبد العال لأي دولة عربية شقيقة، يأتي بسبب حرص رئيس المجلس على عودة البرلمان المصرى لعضوية الاتحاد البرلماني الدولي بعد فترة انقطاع.

وأشار وكيل مجلس النواب، في تصريحاته، لـ”المال”، إلى أن هيئة المكتب المكوَّنة من رئيس المجلس والوكيلين هم من يحددون أولويات الزيارات البرلمانية ومواعيدها، مؤكدًا أن البرلمان سيهتم الفترة المقبلة بتلبية الدعوات التي تلقّاها من البرلمانات العربية الشقيقة وإرسال وفود برلمانية لها، سواء برئاسة عبد العال أو من ينوب عنه.

من جانبه أكد النائب أحمد إمبابي، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن اللجنة تلقّت العديد من الدعوات الرسمية لزيارة برلمانات كل من الكويت والإمارات وعمان وغيرها من الدول العربية، وكشف عن توجه أعضاء اللجنة لرئيس المجلس مطالبين بتفعيل تلك الدعوات، إلا أنه لم يعطِ جوابًا واضحًا، مكتفيًا بقوله: “حاضر”.

وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، في تصريحاته، لـ”المال”، أن رئيس المجلس له أولويات وجدول أعمال ملتزم به، ولا يمكن توجيه أي لوم عليه.

فيما يرى الدكتور محمود يحيى، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن البرلمان بصدد استقبال جميع السفراء الأفارقة الشهر الحالي، لخلق مزيد من التواصل وتوطيد العلاقات مع دول أفريقيا.

وأكد عضو لجنة الشئون الأفريقية أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من التحرك الميداني للجنة مع البرلمان الأفريقي، من خلال عدم اقتصار حضور جلساته على النواب الخمسة الأعضاء بالبرلمان الأفريقي.

جدير بالذكر أن الدكتور علي عبد العال ترأَّس وفدًا برلمانيًّا رفيع المستوى إلى الاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف فى الفترة من “14- 17” فبراير 2016؛ لبحث سبل التعاون الثنائى بين مجلس النواب المصرى والاتحاد البرلمانى الدولى.

كما ترأَّس عبد العال الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تيرانا ألبانيا، فى الفترة من 18- 19 فبراير ٢٠١٦، في زيارة هي الأولى من نوعها لأول رئيس برلمان مصرى إلى ألبانيا.