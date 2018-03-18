لماذا لم يعد تحالف الإليانس لشرق بورسعيد؟

تغيير هيكل مساهمة الخطوط وتمسك اليونان بمنح حوافز تسبب فى تأخر استئناف النشاطأمانى العزازىقال محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية وممثل التحالف ووكيل خط اليانج مينج فى مصر، إن الجانب المصرى ينتظر زيارة وشيكة لقيادات تحالف الإليانس الذى انسحب من ميناء شرق بورسعيد أبريل 2016 متجهة لميناء بيريه

تغيير هيكل مساهمة الخطوط وتمسك اليونان بمنح حوافز تسبب فى تأخر استئناف النشاط

أمانى العزازى

قال محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية وممثل التحالف ووكيل خط اليانج مينج فى مصر، إن الجانب المصرى ينتظر زيارة وشيكة لقيادات تحالف الإليانس الذى انسحب من ميناء شرق بورسعيد أبريل 2016 متجهة لميناء بيريه اليونانى، تأثرا بقرارات وزارة النقل التى قضت بزيادة الرسوم.

وأضاف مصيلحى لـ«المال» أن الزيارة ستكون خلال أبريل أو مايو لاستكمال مفاوضات العودة، رافضًا الإفصاح عن أى موضوعات سيتم طرحها على أجندة المفاوضات، قائلاً: “جولة المفاوضات النهائية فى مصر ستضع النقاط فوق الحروف”.

أعلنت وزارة النقل والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس نوفمبر الماضى نجاح المفاوضات مع تحالف الإليانس لعودة أعماله مرة أخرى لشرق بورسعيد لكن الخطوط لم تعد حتى الآن.

ووصف مروان السماك، وكيل خط الهاباج لويد الألمانى أحد خطوط تحالف “الإليانس”، محاولات عودة التحالف لشرق بورسعيد بالحثيثة، وقال إن كل الجهات المعنية تدفع فى طريق عودته للموانئ المصرية.

ويضم التحالف 6 خطوط نقل الحاويات فى العالم، والتى تتمثل فى ثلاثة تحالفات تضم تحالف (ون) الذى يشمل الخطوط اليابانية الثلاثة ميتسوى وان واى كيه وكى لاين وتحالف (هاباج لويد الألمانى)، الذى ضم مؤخرًا خط الاتحاد العربى، وكذلك الخط الصينى (يانج بينج).

وسبقت المفاوضات التى أجرتها وزارة النقل برئاسة الدكتور هشام عرفات والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس مع ممثلى التحالف الإعلان عن تخفيضات فى الرسوم لنشاط الترانزيت بنسبة تصل إلى 50 %، ولكن بشرط تحقيق معدلات كافية من التداول.

وقال محمد شادوفه، مدير شركة إفجى مصر للملاحة بالقناة، إن التغيرات التى طرأت على مشغلى خطوط الحاويات “الإليانس” من بينها اندماج 3 خطوط يابانية مع “هاباج لويد الألمانى”، والتى تجمع عدد 6 شركات من كبريات خطوط نقل الحاويات فى العالم, جعلت قرار العودة يحتاج كثير من الوقت لدراسته.

وأضاف أن اليونان التى تعانى حاليًّا من أزمات اقتصادية، وستجتهد لمنع رحيل التحالف عن موانيها بمنحه مزيدًا من التخفيضات والإعفاءات.

وأكد عمرو إسماعيل، مدير عمليات خط الهاباج لويد الألمانى، أن الإليانس مازال محتفظا حتى الآن بخدمة فى ميناء دمياط تسمى md1، وأن مصر مركز محورى لحركة تداول الحاويات والصادر والوارد بالشرق الأوسط.

وقال محمد سلطان، مدير عمليات خط –MOL بدمياط, إن المؤشرات الأولى لا ترجح عودة سريعة للتحالف المنسحب لليونان على خلفية ارتفاع قرارات رسوم الموانئ المصرية.

ودعا سلطان ممثلو الحكومة بضرورة تخفيض تكلفة فاتورة رسوم الميناء, وتحفيز الخطوط الأخرى لجذبهم للتعامل مع الموانئ المصرية.

وأشار مجدى عباس، مدير توكيل الخليج مصر المحدودة ببورسعيد، إلى أن هيئة قناة السويس تتبع سياسة تسعيرية مرنة لجذب الخطوط الملاحية المتحولة لطريق الكيب تاون وقناة بنما، عن طريق منح تخفيضات فى رسوم العبور لجذب السفن، لذلك يجب أن تقوم وزارة النقل بالتنسيق مع هيئة قناة السويس للتقليل من تكلفة دخول هذه السفن للموانئ.