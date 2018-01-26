لماذا غرمت بريطانيا قناة العربية 120 ألف إسترليني؟

بي بي سي قررت هيئة تنظيم وسائل الإعلام في بريطانيا (أوفكوم) فرض غرامة قدرها 120 ألف جنيه إسترليني على قناة العربية؛ كما فرضت على القناة إذاعة نتيجة تحقيق الهيئة، فيما يتعلق بتقرير أذاعته عن المعارض البحريني حسن مشيمع. قالت ديزي…

بي بي سي

قررت هيئة تنظيم وسائل الإعلام في بريطانيا (أوفكوم) فرض غرامة قدرها 120 ألف جنيه إسترليني على قناة العربية؛ كما فرضت على القناة إذاعة نتيجة تحقيق الهيئة، فيما يتعلق بتقرير أذاعته عن المعارض البحريني حسن مشيمع.

قالت ديزي باركر، وهي متحدثة باسم “أوفكوم”، لبي بي سي عربي، إن قناة “العربية” تخضع لمعاييرها التحريرية، وقواعدها، نظرا لحصولها على رخصة لبث القناة عبر الأقمار الصناعية في أوروبا.

كانت الهيئة قد توصلت في أبريل الماضي إلى أن العربية انتهكت خصوصية مشيمع، بعد شكوى رسمية، تقدم بها أحد الأشخاص ويدعى حسين عبدالله بالنيابة عن مشيمع.

كانت قناة العربية قد عرضت في 27 فبراير 2016 برنامجا بشأن ما زعمت أنه محاولة لتغيير نظام الحكم في البحرين، من ملكي لجمهوري، وبثت خلاله مقابلة لمشيمع الذي كان قيد الاحتجاز ينتظر المحاكمة، وتضمن اللقاء اعترافات لمشيمع بالمشاركة في نشاطات معينة.

توصلت لجنة تحقيق بحرينية رسمية إلى أن اعترافات مماثلة تم الحصول عليها من أفراد مثل مشيمع تحت التعذيب.

خلال إعادة محاكمته أكد مشيمع أنه يجب حذف اعترافاته “لأنه تم الحصول عليها تحت التعذيب”.