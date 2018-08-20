لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟

المال- خاصالوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، وعرفة هو يوم الـ 9 من ذي الحجة، وفيه خير الدعاء فهو يوم معظم لدى المسلمين.وتعددت أسباب تسمية اليوم بهذا الاسم، فيما أورده العلماء:أن الناس الذين يأتون من بقاع شتى عبر العالم يتعارفون على صعيد عرفة.وأن جبريل عليه السلام، حين فرض الله تعالى الحج على إ

المال- خاص

الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، وعرفة هو يوم الـ 9 من ذي الحجة، وفيه خير الدعاء فهو يوم معظم لدى المسلمين.

وتعددت أسباب تسمية اليوم بهذا الاسم، فيما أورده العلماء:

أن الناس الذين يأتون من بقاع شتى عبر العالم يتعارفون على صعيد عرفة.

وأن جبريل عليه السلام، حين فرض الله تعالى الحج على إبراهيم عليه السلام، حمله ليريه المشاهد فيقول له: أعرفت أعرفت؟ فيقول إبراهيم عرفت عرفت؛ فمن هذه الكلمة جاءت التسمية.

وأن آدم عليه السلام لما هبط من الجنة هو وحواء التقيا في ذلك المكان فعرفها وعرفته.

ولا يمنع تعدد أسباب التسمية الواردة اجتماعها في وقت واحد؛ أي أن يكون آدم قد عرف حواء على الجبل وأن يكون نبي الله إبراهيم عليه السلام قد عرف مناسك الحج من خلال جبريل وهو يريه المشاهد، وفي نفس الوقت فإن الناس يتعارفون على الجبل.

