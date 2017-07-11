لماذا رفع الوكلاء الأسعار بداية يوليو 2017 ؟

لجأ عدد من شركات السيارات إلى زيادة أسعار طرازاتهم بنسب متفاوتة بداية من شهر يوليو الجارى؛ وقد شملت قائمة العلامات التجارية التى طالت الزيادات طرازاتها: هيونداى ومازدا وجيلى وشيفروليه وأوبل ونيسان، وغيرها، فلماذا لجأت الشركات إلى هذه الخطوة مع بداية يوليو الجارى؟يقول محمد الشوربجى، مدير سينا موتور

لجأ عدد من شركات السيارات إلى زيادة أسعار طرازاتهم بنسب متفاوتة بداية من شهر يوليو الجارى؛ وقد شملت قائمة العلامات التجارية التى طالت الزيادات طرازاتها: هيونداى ومازدا وجيلى وشيفروليه وأوبل ونيسان، وغيرها، فلماذا لجأت الشركات إلى هذه الخطوة مع بداية يوليو الجارى؟

يقول محمد الشوربجى، مدير سينا موتورز- موزع سيارات إن عددًا من الوكلاء لجأوا إلى زيادة الأسعار بمعدلات بسيطة خلال شهر يوليو الجاري؛ على خلفية ارتفاع ضريبة القيمة المضافة من %13 إلى %14 اعتبارًا من العام المالى الجارى.

وكانت الحكومة بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع السيارات؛ منذ نحو عام بنسبة %13 على أن يتم رفعها اعتبارًا من العام الجارى بنسبة %1 إضافية لتصل نسبة ضريبة القيمة المضافة الإجمالية إلى %14 من قيمة السيارة.

وأضاف أن الزيادة الأخيرة ليست مرتبطة بآليات العرض والطلب فى السوق المحلية؛ لذا جاءت محدودة، إذ بدأت فى بعض الشركات من 1600 جنيه للسيارة ثم ارتفعت للطرازات الأخرى حسب سعر السيارة؛ رغبة من الشركات فى نقل عبء الضريبة إلى المستهلك وعدم تحمل أعباء جديدة.

ولفت إلى إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدى إلى رواج مبيعات السيارات ذات السعة اللترية المحدودة وتحديدًا دون 1200 سى سى والمزودة بمحرك تيربو؛ مثل نيسان قاشقاى التى قفزت مبيعاتها بنسبة كبيرة خلال الشهور الماضية؛ والتى تتميز بانخفاض معدل استهلاك الوقود مقارنة بالسيارات المنافسة والمزودة بمحرك عادى.

وأشار إلى أن بعض الطرازات كان يطلق عليها لفظ “شعبية” نظرًا لأن أسعارها كانت مناسبة لمتوسطى الدخل؛ لكنها قفزت حاليا بشكل غير مسبوق، ما جعل أسعارها متقاربة مع سيارات ذات إمكانات فنية أعلى؛ ومن ثم فضل المستهلك شراء الشريحة الأعلى مع دفع فارق سعر بسيط؛ إذا قورن بالإمكانات التى توفرها هذه السيارات مقارنة بالفئة الأقل.

ولفت إلى تفضيل المستهلك بعض الطرازات اليابانية والأمريكية مثل نيسان صنى وشيفروليه أفيو؛ على حساب بعض الطرازات الكورية التى شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية؛ ما يدفع التوقعات بإعادة تشكيل خريطة السوق خلال الفترة المقبلة.