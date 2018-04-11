لماذا رفض وزير الصناعة رسوم الإغراق على واردات الصاج ؟

3 أسباب رئيسية وراء القرار أبرزها مرتبط بالرحلات الروسية، وفق مصادر حكومية مطلعةأحمد اللاهونى : كشفت مصادر حكومية مطلعة عن أسباب قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة بإنهاء التحقيقات فى قضية إغراق السوق المحلية بكميات كبيرة من واردات الصاج دون فرض رسوم، رغم توصية قطاع المعال

3 أسباب رئيسية وراء القرار أبرزها مرتبط بالرحلات الروسية، وفق مصادر حكومية مطلعة





أحمد اللاهونى :

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن أسباب قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة بإنهاء التحقيقات فى قضية إغراق السوق المحلية بكميات كبيرة من واردات الصاج دون فرض رسوم، رغم توصية قطاع المعالجات التجارية بتطبيقها بعد إثبات تلك الممارسة الضارة.

وكانت “المال” قد انفردت فى عددها الصادر بتاريخ 4 إبريل، بتوصية قطاع المعالجات التجارية بفرض رسوم إغراق على واردات الصاج المسحوب على البارد ذات المنشأ الصينى والروسى والبلجيكى، بعد أن أكدت التحقيقات ممارسة تلك الدول لسياسة الإغراق فى السوق المصرية، لكن الوزير رفض تلك التوصية.

** الابتعاد عن أى قرار يعرقل استئناف الرحلات الروسية



وحددت المصادر فى تصريحات لـ “المال” 3 أسباب رئيسية لقرار الوزير أولها سياسى – وفقًا لوصفها – ويتمثل فى عودة السياحة الروسية لمصر بدءًا من اليوم الأربعاء بعد عامين من التوقف، لذلك كان حريص على عدم اتخاذ قرار قد يتسبب فى توتر العلاقات الثنائية.

وكانت روسيا قد علقت حركة النقل الجوي مع مصر لدواع أمنية في 31 أكتوبر 2015، إثر تحطم طائرة ركاب بسيناء، ما أسفر عن مقتل 224 فردأ، وسرعان ما نجحت القاهرة فى توقيع بروتوكول مع روسيا في منتصف ديسمبر الماضي لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

·** الحفاظ على أسعار الأجهزة الكهربائية من الارتفاع



وبحسب المصادر فإن السبب الثانى الذى ارتكز عليه «قابيل» فى اتخاذ قراره يتمثل فى الحفاظ على استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية والتى يشكل الصاج فيها نحو 70% من مدخلات، وفرض أى رسوم سيرفع من قيمتها بشكل كبير.

وأشارت المصادر، إلى أن الوزير أخذ هذا السبب فى الاعتبار بعد تحذير غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من فرض أى رسوم إغراق على واردات الصاج، نظرا لأنها تمثل نحو %70 من مدخلات إنتاج الاجهزة الكهربائية المصنعة محليا، ما قد يؤدى إلى زيادة أسعارها بشكل كبير.

وذكرت “المال” فى انفرادها المذكور سلفًا أن وزير الصناعة تواصل مع إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، ونائب رئيس مجموعة شركات العربى، باعتباره تاجرا وصانعا فى نفس الوقت، لمعرفة احتياجات السوق من الصاج، وكذلك حجم الإنتاج المحلى، والأثر الواقع على الأسعار حال تطبيق القرار.

** تلبية احتياجات السوق المحلية



السبب الثالث الذى دفع طارق قابيل لعدم الفرض هو حرصه على تلبية احتياجات السوق من هذا المدخل، خاصة أن حجم إنتاج الصناعة المحلية لا يتعدى 600 ألف طن سنويًا فى حين أن الاستهلاك يتخطى مليون و100 ألف طن، ما يشير إلى أن هناك فجوة بين الإنتاج الاستهلاك تقدر بنحو 500 ألف طن، وفقًا للمصادر.

** ما هو الإغراق ؟



والإغراق يعنى بيع المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر، وهو من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية – لكنه غير محظور.

وبعد انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية فى عام 1995، كان لابد من إصدار قانونًا ينظم عملية التجارة الخارجية بما يتماشى مع بنود الاتفاقية، وعدم اللجوء لفرض حظر الاستيراد أو رفع الجمارك، لذلك أصدرت الحكومة متمثلة فى وزارة التموين وقتها القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية اﻻقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وﻻئحته التنفيذية.

واختص القانون وقتها وزارة التجارة والتموين – باعتبارها الجهة المسئولة عن ملف التجارة الخارجية قبل دمجه مع وزارة الصناعة باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الإضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات، وذلك فى نطاق ما حددته الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة اوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 .