لماذا تراجعت الحكومة عن مستهدفات الاقتصاد بوثائق قرض النقد الدولى؟

❏ خبراء: انفلات التضخم السبب الرئيسى وراء التعديلات لتأثيره سلبًا على النمو ❏ أبوباشا: المؤشرات السابقة بنيت على أسس خاطئة لسعر الصرف وتغييرها أمر طبيعى ❏ أسعار «المستهلكين» يقفز لأكثر من %32 رغم استهداف %16.6 بنهاية 2016/ 2017 ❏ تقليص نمو العام المالى المنتهى بنسبة %0.5 إلى %3.5 ❏ 0.7 %

❏ خبراء: انفلات التضخم السبب الرئيسى وراء التعديلات لتأثيره سلبًا على النمو

❏ أبوباشا: المؤشرات السابقة بنيت

على أسس خاطئة لسعر الصرف وتغييرها أمر طبيعى

❏ أسعار «المستهلكين» يقفز لأكثر

من %32 رغم استهداف %16.6 بنهاية 2016/ 2017

❏ تقليص نمو العام المالى المنتهى بنسبة %0.5 إلى %3.5

❏ 0.7 % زيادة بمستهدفات عجز 2016 /2017 ..و%8.7 هدف العام الجديد

سمر السيد ـ هاجر عمران

أثارت بيانات موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، على صرف الشريحة الثانية من القرض، بعض المفاجآت عن تخفيض مستهدفات الحكومة سواء عن المحقق الفعلى فى العام المالى المنتهى، أو مستهدفات العام المالى الجارى 2017/ 2018، وشملت أبرز البنود ارتفاع دعم الطاقة، وتقليص النمو، وانفلات التضخم.

واتفق الخبراء بشأن أن الأسس التى بنيت عليها التوقعات السابقة لم تكن صحيحة، ومحدثة، مثل سعر الصرف، وبالتالى أثرت على المستهدفات.

ووفقا لأحدث تقرير عن الاقتصاد المحلى، بعد الموافقة على الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار نهاية الأسبوع الماضى، خفضت الحكومة توقعاتها للنمو المحقق فى العام المالى المنتهى 2016/ 2017، ليصبح 3.5 % مقابل 4 % فى تعهداتها السابقة ضمن وثائق قرض الصندوق.

كما خفضت توقعاتها للنمو المستهدف فى العام المالى الجارى، ليصل إلى 4.5 % مقابل 4.8 % مستهدفاً ضمن وثائق اتفاقية الصندوق.

ودفع تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين 32.8 %، نهاية العام المالى المنتهى، رغم استهداف بقيمة 16.6 % إلى تعديل توقعات مؤشر أسعار المستهلكين إلى 10.3 %، نهاية العام المالى الجارى، علما أن الحكومة تعهدت وقت توقيع اتفاقية القرض بتحقيق 11.1 % مع نهاية الفترة المذكورة.

وأكد تقرير الصندوق، أن متوسط مؤشر أسعار المستهلكين، خلال العام المالى المنتهى كان من المفترض أن يسجل 18.2 %، إلا أن المراجعة الأولى عدلته إلى 23.9 %، مضيفا أن متوسط مؤشر أسعار المستهلكين يرتفع إلى 22.1 %، فى العام المالى الحالى مقابل 13.3 % وقت توقيع القرض.

وقال شريف الديوانى، المدير التنفيذى السابق للمركز المصرى للبحوث الاقتصادية، إن ارتفاع معدل التضخم بشكل غير متوقع السبب الرئيسى لتعديل مستهدفات الاقتصاد الكلى، وأن ارتفاع الأسعار لم يكن نتيجة زيادة فى الطلب، أو الاستهلاك، بل يرجع إلى زيادة تكاليف الإنتاج، عقب ارتفاع سعر الدولار، وزيادات الفائدة على الاقتراض، والإقراض بالبنوك.

ولفت إلى أن قرار البنك المركزى رفع سعر فائدة الاقتراض والإقراض يضر بالاستثمار، ويشجع على إيداع الأموال بالبنوك، بدلا من استثمارها، لارتفاع تكاليف استرداد رأس المال وزيادة المخاطرة.

وعدل الصندوق من توقعاته عن توفير الائتمان للقطاع الخاص، من 15.9 %مستهدفه من الحكومة، إلى 8.7 % نهاية العام المالى؛ فى حين سجل ارتفاعاً فى العام المالى الماضى من 8.3 % كبيانات أولية، إلى 37.8 % نهائية، ورفع الصندوق توقعاته لمعدلات أذون الخزانة لـ3 أشهر لتسجل 21.3 % نهاية العام المالى الجارى، مقابل 14.9 % كانت مستهدفة بالبرنامج؛ بينما سجلت العام الماضى 18.1 %، مقابل 19.7 % خلال فترة المقارنة السابقة.

وأعرب الديوانى عن أمله فى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى التصريحات السابقة لطارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن ارتفاع سعر الفائدة مؤقت، ومرتبط بالتضخم.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص عمل حقيقية تساعد فى زيادة الإنتاج والنمو.

وأكدت بيانات المراجعة النهائية للصندوق، أن الحكومة كانت تستهدف فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المقدم للحصول على اتفاق الصندوق الممدد، وصول معدل البطالة إلى 11.3 %، إلا أن البيانات أظهرت ارتفاعها إلى 11.8 %؛ إلا أن تلك المعدلات كانت منخفضة عن مثيلتها، نهاية العام المالى الماضى، الذى وصلت فيه إلى 12.6 % مقابل 12.3 % مستهدفة.

وأضاف أنه لا يجب التعجل فى الحكم على مستهدفات الاقتصاد للعام المالى الجارى، بعد المراجعة لأننا ما زلنا فى مطلع العام، وإن كانت مؤشرات التضخم الحالية تنذر بتراجعه فى المستقبل فى ظل تعديه حاجز الـ 30 % حاليا وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد أن مصر ما زالت فى الحدود الآمنة للاقتراض الداخلى والخارجى، لكن حال توسع الحكومة فى هذا الاتجاه تقترب من المعدلات الخطرة، ما يؤشر على أهمية السعى لجذب استثمارات القطاع الخاص، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووفقا لتقرير الصندوق، ارتفعت نسب إجمالى الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى لتسجل 98.4 %، مع نهاية العام المالى المنتهى، مقابل 93.8 % متوقعة أثناء الوثائق، وخفض الصندوق توقعاته لنسب الدين العام من إجمالى الناتج المحلى إلى 87.7 %، مع نهاية العام المالى الحالى، مقابل 89.1 % فى وقت سابق.

وأكد الصندوق أن نسب الدين المحلى من الناتج المحلى الإجمالى، انخفضت إلى 77.7 %، بعد المراجعة مقابل 83.7 %، أثناء توقيع القرض فى السنة المالية المنتهية.

وتوقع الصندوق أن يسجل الدين المحلى 68.6 %، من الناتج المحلى الإجمالى مع نهاية العام المالى الحالى، مقابل 80.2 % بالتوقعات السابقة.

وأكد أن الإيرادات ستظل كما توقع فى وقت سابق، عند 18.8 % فى العام المالى الجارى، لكنه خفضها فى العام المالى المنهتى، إلى 18.2 % مقابل 20.7 % فى توقعات سابقة.

ومن جهته قال محمد أبو باشا، المحلل الاقتصادى بالمجموعة المالية هيرمس القابضة، إن تعديلات الصندوق كانت متوقعة، وترجع إلى الانخفاض الكبير للجنيه بصورة لم تك متوقعة لدى الحكومة أو الصندوق عند عرض وثائق القرض.

وتابع: «بالتأكيد ستختلف توقعات أداء الاقتصاد الكلى، إذا كان سعر صرف الدولار 13 جنيها أو أعلى من 18 جنيهًا، وتنعكس على مؤشرات التضخم، والعجز، والنمو، مشيرا إلى أن الصندوق كان يجب عليه الإعلان عن تعديلات مستهدفات الاقتصاد منذ فترة».

وقال إنه بعد تعويم العملة المحلية انخفضت قيمة الجنيه بشكل كبير، وأثرت على مستهدفات قيمة دعم الطاقة، من إجمالى الناتج المحلى، رغم تخفيض دعم الطاقة مرتين منذ التعويم وحتى الآن.

ووفقا لتقرير الصندوق، ارتفع دعم الطاقة ارتفع خلال العام المالى المنتهى إلى 3.9 % من الناتج، مقابل 2.6 % فى وقت سابق، على أن يسجل 3.1 % مع نهاية العام الحالى مقابل 1.4 % فى توقعات الوثائق.

وتابع أنه من الجيد أن يتمتع الصندوق بالمرونة، فى تحديد المستهدفات فى إطار تحرك خارج يد الحكومة، مثل قيمة سعر الصرف.

وأكد التقرير أن العجز الكلى يسجل 10.5 % فى العام المالى المنتهى، مقابل 9.8 % فى التوقعات السابقة، على أن يسجل 8.5 % فى العام المالى الحالى، مقابل 8.4 % فى التوقعات السابقة.

ومن جهتها قالت يمنى الحماقى، الخبيرة الاقتصادية، إن المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولى على برنامج الحكومة الاقتصادى، تعتبر أكثر واقعية من البيانات التى قدمتها الحكومة، للموافقة على اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد.

ولفتت إلى أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهليكن انفلت بشكل كبير، ولم يك متوقعا كنتيجة لإجراءات الإصلاح الاقتصادى، وتعويم الجنيه، ما دفع إلى تعديل المستهدفات.

ولم تحبذ الخطوة التى اتخذها البنك المركزى، مؤخراً، لكبح جماح التضخم عبر رفع أسعار الفائدة بالبنوك، وإن كانت القرارات الأخرى التى اتخذها منذ أيام بتوفير القروض للمشروعات الداجنة، تصب فى صالح المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الإنتاج وفق تعبيرها.