لماذا تدهورت سمعة التمور الجزائرية في أوروبا؟

وكالات:قال خبراء ألمان وفرنسيون، إن الدول الأوربية والموردين الأجانب يعرضون عن شراء التمور الجزائرية، حسبما ذكرت صحيفة جزائرية.وأشارت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إلى أن الخبراء يرون أن التمور الجزائرية تصل إلى الضفة الأخرى من المتوسط وقد تغير لونه إلى ألأسود.واعتبروا أن هذا التغير لا يحدث

وكالات: