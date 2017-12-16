لماذا تتكرر أعطال المترو رغم مضاعفة سعر التذكرة ؟

مدحت إسماعيل شهد مرفق مترو الأنفاق أعطالا متكررة في ظل تأكيدات حكومية شبه مستمرة من أن مضاعفة تذكرة المترو هدفها رفع الكفاءة. وكان وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أكد عق زيادة تذكرة المترو خلال مارس الماضي بنسبة 100%، أن تحريك…

مدحت إسماعيل

شهد مرفق مترو الأنفاق أعطالا متكررة في ظل تأكيدات حكومية شبه مستمرة من أن مضاعفة تذكرة المترو هدفها رفع الكفاءة.

وكان وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أكد عق زيادة تذكرة المترو خلال مارس الماضي بنسبة 100%، أن تحريك تعريفة التذكرة هدفها الحفاظ على المرفق، وعدم تعرضه للتوقف نتيجة تراكم الخسائر، وبدء خطة تطوير، ورفع كفاءة الخدمة.

إلا أن المرفق شهد على مدار الأيام الماضية توقفاً لاكثر من مرة، الأمر الذى أدي إلي حدوث شلل مروي فى القاهرة ، وتكدس للمواطنين داخل وخارج المحطات.

وتعطل المرفق في أكتوبر الماضي في الخط الأول لما يقرب من 3 ساعات متواصلة، ، الأمر الذى أدى إلى حالة غير طبيعية من التكدس والازدحام بأرصفة محطات الخط، وتطور الأمر إلى خروج الركاب لاستقلال وسائل مواصلات أخرى، ما أدى إلى حالة كبيرة من الازدحام المروري فى قلب العاصمة والقاهرة الكبرى، كما شهد ايضاً تعطل مطلع ديسمبر الجاري ما بين محطتي الأوبرا وأنور السادات، بالخط الثاني لما يقرب من 90 دقيقة.



** الأسباب



وكشف مصدر مسؤول، عن أن أسباب تعطل القطارات على الخطوط لأكثر من مرة فى فترة لا تتعدي شهراً، سببها نقص قطع الغيار.

ولفت إلى أن الايرادات الحالية، أصبحت تغطي فقط المصروفات ممثلة فى الصيانة الخفيفة والمرتبات وقيمة العقود الموقعة مع شركات” الأمن”، والنظافة”، والكهرباء”، لكن تكاليف شراء المعدات وقطع الغيار من الخارج ما زالت شركة إدارة وتشغيل المترو تبحث عن تدبيرها.

وأعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أنه وزارته ستعلن عن تطبيق نظام المحطات فى مرفق مترو الأنفاق، عقب افتتاح محطات جديدة فى الخط الثالث للمترو،لافتاً الي أن النظام يستهدف تقليل خسائر المرفق، وتحقيق العادلة فى قيمة التذكرة و الخدمة المقدمة.

وأضاف فى تصريحات صحفية سابقة على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين النقل ونقابة المهندسين، أن المرفق بعد زيادة التذكرة فى مارس الماضي أصبح يغطى مصروفاته فقط، لكن تحديث وتطوير الخطوط، مازال يعتمد على القروض المسيرة ، دون إلية لسدادها، الأمر الذي أصبح يحتم النظر الي وضع رؤية لتوفير تلك التكاليف.

يشار إلى أنه وزارة النقل تستهدف خلال الربع الأول من عام 2018، الإنتهاء من تركيب 850 ماكينة تذاكر جديدة فى خطي مترو الأنفاق الأول والثاني، من جانب شركة تالس الفرنسية، لرفع أسعار المرفق مرة أخرى وفقاً لعدد المحطات

