لماذا انخفض التمثيل المصري في اجتماع وزراء دفاع التحالف الإسلامي؟

سلوى عثمانأكد اللواء جمال مظلوم، المحلل العسكري، أن الحضور المصري باجتماع "مجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب" لم يكن ضعيفا أو غير مؤثر "نظرا لانخفاض مستوى التمثيل، فعلى عكس معظم الوفود الأخرى التي ترأسها وزراء الدفاع أو رؤساء الأركان، انعقدت رئاسة الوفد المصري بالاجتماع&nb

سلوى عثمان

أكد اللواء جمال مظلوم، المحلل العسكري، أن الحضور المصري باجتماع “مجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب” لم يكن ضعيفا أو غير مؤثر “نظرا لانخفاض مستوى التمثيل، فعلى عكس معظم الوفود الأخرى التي ترأسها وزراء الدفاع أو رؤساء الأركان، انعقدت رئاسة الوفد المصري بالاجتماع للواء أركان حرب توحيد توفيق.

ورجح مظلوم أن تكون عدم مشاركة وزير الدفاع المصري راجعة إلى ما تمر به مصر من ظروف داخلية متوترة، فوفقا له فإن ما حدث مؤخرا بسيناء كان هو السبب فى سفر اللواء توفيق، لكن هذا التمثيل لا يعنى ضعف المشاركة، أو وجود أسباب خارجية أدت لذلك، بل إنه من المهم بقاء وزير الدفاع فى هذه المرحلة الحرجة بالبلاد نظرا لأنه عنصر أساسي فى دعم استقرار البلاد.

وأكد مظلوم مشاركات مصر في مكافحة الإرهاب على المستوى العربي والدولى، وذكر ما قامت به بعملية “عاصفة الحزم”، والتى كان لمصر بها دور فعال سبق تشكيل هذا التحالف بخمسة شهور تقريبا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المشاركة المصرية لم تكن ضعيفة بالاجتماع، فهناك نحو 40 دولة مشاركة، لم تكن مشاركاتها جميعا على مستوى وزراء الدفاع، موضحا أن الاجتماع استهدف الوصول لآليات فعلية على أرض الواقع يمكن أن تكون فاعلة فى هذه المرحلة لحفظ الأمن القومي للدول المشاركة، والدفاع عن مصالحها، وتشكيل جبهة دفاع عسكرية موحدة تستطيع الدفاع عن هذه الدول فى حالة الحرب مع دول أخرى.

وأضاف غباشي أن هذا الاجتماع ليس الهدف منه مكافحة الإرهاب فقط، وإنما تشكيل قوة مشتركة فيما بين الدول المشاركة، يكون لها اجتماعات دورية، وقرارات ملزمة للدول الأعضاء فى هذا التحالف.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد افتتح اليوم أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب، الذى تستضيفه الرياض، تحت شعار “مُتحالفون ضد الإرهاب”، وذلك بمشاركة وزراء الدفاع من الدول الأعضاء فى التحالف والوفود الرسمية المرافقة لهم.