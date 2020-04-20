لماذا استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم 20-4-2020 رغم تراجعه عالميا؟

وكشف نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، أن ثبات سعر الأوقية اليوم يرجع الى استمرار محالّ الذهب إغلاق ابوابها أمام الجمهور؛ نظرا للإجازة الخاصة بشم النسيم

شهد سعر الذهب عالميا صباح اليوم انخفاضا طفيفا، حيث هبطت الأوقية لأقل من 1680 دولارا ، في الوقت الذى استقرت فيه أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 20-4-2020 لليوم الرابع على التوالى.

وكشف نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، أن ثبات سعر الأوقية اليوم يرجع الى استمرار محالّ الذهب إغلاق ابوابها أمام الجمهور؛ نظرا للإجازة الخاصة بشم النسيم وإصدار مجلس الوزراء قرارا بغلق جميع المحال التجارية طوال يوم الإثنين.

وأغلقت المحال أمس الاحد للاجازة الاسبوعية وأيضا أمس وأول أمس تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بحظر التجول وغلق جميع المحالّ التجارية خلال يومي الجمعة والسبت، طبقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

واستقرّ عيار 21، اليوم، الأكثر انتشارًا ومبيعًا، حيث سجل الجرام نحو 737 جنيهًا، اليوم، وهى الأسعار نفسها خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 737 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 840 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 635 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5904 جنيهات.

وسجل سعر الأوقية 1690 دولارًا.

وشهدت الأوقية تراجعًا بأكثر من 10 دولارات بداية تعاملاتها، اليوم الإثنين في بورصة المعادن العالمية، لتسجل 1679 دولارًا، اليوم، مقارنة بنحو 1690 دولارًا، أمس الأول ، وسط توقعات بعودة المعدن الأصفر للصعود حال استمرار المخاوف من فيروس كورونا ، وتأثيره على الاقتصاد العالمى.

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأحد 720630 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 29916 حالة أعلنت خلال الحصر السابق وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد 1759 إلى 37202 حالة

وأضاف نجيب أن مبيعات الذهب تكاد تقترب من الصفر وأنه لا يوجد أى إقبال حاليا من المواطنين على شراء المعدن الأصفر واتجاه المواطنين للمأكل والملبس مع دخول شهر رمضان واستمرار حظر التجول.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، والمخاوف من فيروس كورونا، ما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.