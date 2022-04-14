قال البنك المركزي إن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع في الحضر إلى 10.5% في مارس الماضى من 8.8% في فبراير 2022، مسجلا أعلى معدل له منذ يونيو 2019.

وأوضح المركزي – فى تقرير – أن الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام جاء مدفوعا بارتفاع المعدلات الشهرية للسلع الغذائية الأساسية والخدمات في شهر مارس الماضى، حيث سجل التضخم العام معدلاً شهريا بلغ 2.2% في مارس الماضى، مقارنة مع معدل بلغ 0.6٪ في مارس 2021.

وأشار إلى أن المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر لشهر مارس 2022 جاء مدفوعا بارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية خاصة القمح ومشتقاته، نتيجة تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن التأثير الموسمي لشهر رمضان على باقي السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح المركزي أن ارتفاع أسعار الخدمات جاء بسبب عودة رحلات العمرة إلى السعودية بعد قيام الحكومة السعودية بتخفيف إجراءاتها الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وقد دعم ذلك الارتفاع في أسعار المطاعم والمقاهي التي تأثرت بشكل غير مباشر بارتفاع أسعار السلع الغذائية.

كما تأثر المعدل الشهري للتضخم العام بارتفاع مساهمة السلع المحدد أسعارها إداريا بسبب ارتفاع أسعار السجائر في حين انخفضت أسعار الخضراوات الطازجة على أساس شهري، بينما ساهمت السلع الاستهلاكية بنسبة طفيفة في المعدل الشهري للتضخم العام، بحسب البنك المركزي المصري .

ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام للحضر في شهر مارس 2022، إلى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، إذ ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية للشهر الخامس على التوالي ليسجل 6.5% في مارس الماضى مقابل 5.3% في فبراير 2022.

وأرجع “المركزي” الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام للحضر في شهر مارس 2022 إلى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية إذ ارتفع معدل سجله منذ فبراير 2021، جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم مدفوعا أيضا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية، الذي استمر في اتجاه تصاعدي بدأ في مايو 2021 (باستثناء نوفمبر 2021) ليسجل أعلى معدل له منذ أكتوبر 2018، والذي بلغ 19.8% في مارس.

ومع ارتفاع المساهمة السنوية لكل من السلع الغذائية الأساسية والخدمات، فقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر السابع على التوالي ليسجل 10.1 ٪ في مارس 2022 من 7.2% في فبراير 2022، والذي يعد أعلى معدل له منذ يونيو 2018، إذ ارتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي ليسجل 3.1% في مارس 2022 مقابل 0.6% في مارس ۰2021

وقال البنك المركزي في تقرير صادر عنه إنه ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ” ليسجل 12.1% في مارس 2022 من 10% في فبراير 2022، وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف ” إلى 13.7% في مارس 2022 من 11.3% في فبراير 2022.

وارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 2.3% بينما انخفضت أسعار الخضراوات الطازجة بمعدل بلغ 4%، حيث سجلا مجتمعين انخفاضا بمعدل بلغ 1.9% ليساهما بنسبة سالبة بلغت 0.10 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وشهدت أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً ارتفاعاً I بمعدل بلغ 0.4٪، لتساهم بنسبة 0.09 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وبلغ جاء ذلك في الأساس نتيجة ارتفاع أسعار السجائر.

كما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بمعدل بلغ 4.8%، لتساهم بنسبة قدرها 0.20 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

كما صعدت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل بلغ 4.3٪، لتساهم بنسبة قدرها 0.14 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار الأرز ارتفاعا بمعدل بلغ 14 ٪، مسجلة أعلى معدل لها منذ مايو 2018، لتساهم بنسبة قدرها 0.13 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية للشهر الثالث على التوالي بمعدل بلغ 5.4٪، لتساهم بنسبة قدرها 0.10 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.