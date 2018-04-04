لماذا أحب الشباب كتابات أحمد خالد توفيق؟

رحاب صبحي"أنا ماقريتش لأحمد خالد توفيق.. بس حجم حزن أصدقائي الثلاثينيين عليه عرفني حجم تأثيره في حياتهم وزعلني جدًّا على رحيله".. هذا التعليق الذي كتبه وائل خليل، الناشط اليساري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وجدناه يتكرر مئات- إن لم يكن آلاف- المرات خلال الساعات القلائل التي

رحاب صبحي





“أنا ماقريتش لأحمد خالد توفيق.. بس حجم حزن أصدقائي الثلاثينيين عليه عرفني حجم تأثيره في حياتهم وزعلني جدًّا على رحيله”.. هذا التعليق الذي كتبه وائل خليل، الناشط اليساري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وجدناه يتكرر مئات- إن لم يكن آلاف- المرات خلال الساعات القلائل التي انقضت منذ رحيل توفيق عن عالمنا.

فقد فوجئ العديد من مثقفي أجيال مواليد الثمانينيات وما قبلها بردّ الفعل الهائل لدى الشباب من مواليد التسعينيات وما بعدها لوفاة هذا الكاتب الذي ربما لم يتعامل معه كبار مثقفينا بشكل جدي، وهو ما دعانا للتساؤل عن سر هذا اللغز ؛ لغز تعلق تلك الأجيال الشابة بكتابات- وربما بشخصية- أحمد خالد توفيق.

الكاتب سيد محمود، رئيس تحرير جريدة القاهرة السابق، أشار إلى أن أحمد خالد توفيق هو “الكاتب الوحيد الذى صنع نجاحه الجماهيرى خارج دوائر الأدب التقليدى(..) والأكيد أنه لا يمكن وضع كتابات الراحل فى السياق التراتبى المعتاد للأدب المصرى المعتمد على تقسيم الأجيال أو مواضعات الكتابة فهو قاطع طريق شق لنفسه مسارًا خاصًّا يمكن تسميته بالمسار الموازى”.

أما الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد فقد أكد أن توفيق نجح في خلق عالم مواز من الخيال العلمى والرعب لا نعرفه في مصر ولا يتواجد إلا في الروايات العالمية.

وأوضح الناقد د. شريف الجيار أن كاتبنا “كان يمزج بين الخيال العلمى ومشكلات الواقع مستعينًا بأسلوب إبداعى بسيط استطاع أن يخترق عقول فئات كثيرة من الشباب المصرى والعربى لأكثر من عقدين منذ عام 1993، وأعتقد أن كتاباته ستستمر مؤثرة لعقود قادمة؛ لأنها تمتلك المقومات الإبداعية للاستمرار، خاصة آلية التشويق وفكره العلمي المبسط، فضلا أن كتاباته استطاعت أن تعبر عن المشكلات الحياتية لواقعنا المعيش”.

من جانبها لفتت الكاتبة سعاد سليمان أن توفيق استطاع أن يحدث تغيرًا نوعيًّا في علاقة القارئ بالكاتب، وهذا سيحسب له فى تاريخ الأدب العربى؛ لأنه حقق ما لم يحققه كاتب آخر، بمن في ذلك نجيب محفوظ ويوسف إدريس وعبد الرحمن الأبنودي، من جذب عدد كبير من القراء الشباب، وقد رأينا جنازته وقد ازدحمت بالشباب.

بينما أكد الكاتب نبيل فاروق أن الشباب أحبه؛ لأنه كان صاحب فكر سلس، وثقافة عالية، وروح جميلة، وقدرة لافتة على التعبير عن أفكاره، وكان يكتب بحب.

أما الصحفية دعاء حسين، والتي كانت من المقربين له شخصيًّا وفكريًّا منذ سنوات، فقالت إن أحمد خالد توفيق تميز بأنه أول من كتب روايات رعب، لكن دون أن يستخف بعقلية القارئ الذي كان يشعر بأنه يتحدث معه كأب أو أخ أكبر، فقد كان متواضعًا، لغته سهلة، وأسلوبه نموذج للسهل الممتنع، وكان له الفضل في جعل الشباب الذين انجذبوا له يستكملون مسيرتهم بعد ذلك ويقرءون لكتاب آخرين.

وقالت فاطمة حافظ، ناشطة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: “أول ما قرأت حلقة الرعب للراحل أحمد خالد توفيق كان عندى 11 سنة، ومن يومها حتى أتممت الـ33 عامًا لم أفوّت كتابًا ولا مقالة له، وأثّر فيّ بشكل جذرى، فقد كنت أهرب من الواقع معه، وكان يكتب الذى أشعر به”.

أما المخرج محمد دياب فقد ناجى توفيق قائلًا: “يمكن مشيت بدري، بس مستحيل كنت هتتحب أكتر من الدرجة دي، لو عشت ميت سنة، الله يرحمك ويصبر جيل كامل كنت بالنسبة له أب وأخ كبير، مع ألف ألف سلامة”.





