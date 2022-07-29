للي لمنير تتصدر تريند يوتيوب بعد أزمة حذفها .. دعاية سلبية تسببت في انتشار الأغنية

تصدرت أغنية الكينج محمد منير الجديدة ” للي” تريند يوتيوب ، وذلك بعد الأزمة التي وقعت بين النجم أكرم حسني مؤلف وملحن الأغنية لمنير والملحن الشاب محمود منسي الذي كشف للجميع أن الأغنية مسروقة من أغنيته ” ولد الهلالية ” التي قدمها منذ سنوات ، وأبلع اليوتيوب أن الأغنية ” للي” من حقه وتم حذف أغنية منير الجديدة بالفعل من منصة يوتيوب ، لكن اليوم تم حذف أغنية ولد الهلالية ” أيضا من يوتيوب بعد ابلاغ اكرم حسني للمنصة أن اللحن من الفلكلور وأنه من حقه استخدامه والمنسي لم يكتب أن اللحن الذي استخدمه من الفلكلور .

مصطفى كيلاني : الدعاية السلبية للاغنية ساهمت في انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي

أكد الناقد الفني مصطفى كيلاني أن تصدر أغنية للي للكينج محمد منير تريند يوتيوب الساعات الأخيرة ، يرجع لأن الأزمة التي حدثت للآغنية أحدثت دعاية سلبية حقيقية لها وسبب ذلك فضول كبير للجمهور لسماع الأغنية فتصدرت التريند .

وأضاف أن اللحن من أصل فلكلور وليس من حق أكرم حسني أن ينسبه لنفسه أبدا ، وذلك سبب حذف الأغنية من يوتيوب وحدوث هذه الضجة الكبيرة عليها ، اضافة أن كلمات الأغنية مأخوذ بعضها من الشاعر الصعيدي عادل صابر أيضا .

ونوه كيلاني أن الدعاية السلبية للاغنية ساهمت في انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي ، وتصدرها تريند يوتيوب وذلك يحدث مع كثير من النجوم والأعمال الفنية في السوق.

ولفت الى أن محمد منير حدثت معه نفس الأزمة في أغنية ” آه يالللي” حينما غناها منذ سنوات ثم أكتشف أن هناك شخص قام بكتابة أغنية مثلها ونسبها لنفسه برغم أنها من الرتاث فاضطر منيه لكتابة اسم الشخص على أغنيته ” آه ياللي” .

فارس فهمي : أكرم حسني أجتهد وجمع لحن وقدمه في أغنية

وعلق الملحن فارس فهمي أن أكرم حسني أجتهد وجمع لحن وقدمه في أغنية للي ، واللوم على ملحنين كثيرين الذين لايستطيعون تقديم أغنية جيدة لمنير وتركوه يتجه للتعامل مع ممثل يقوم بالتلحين له .

وأكد أن انتشار الأغنية سببه هو الأزمة التي وقعت اليومين الماضيين بين أكرم حسني والملحن محمود المنسي والشاعر عادل صابر .

ويضيف أن هذا الأمر سيؤثر سلبا على نجومية أكرم حسني الفترة القادمة ، لأن الكثيرين سيتشككون فيما قدمه من أغنيات وقصص أعماله الفنية السابقة التي حققت نجاحا كبيرا أنها لآشخاص آخرين وليست من ابداعه ، رغم أن ذلك قد يكون غير حقيقيا بالمرة .