سيـــاســة

لليوم الـ26.. فتح معبر رفح لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات إلى غزة

يستمر فتح معبر رفح لليوم 26 على التوالي؛ لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة
المال - خاص 4:25 م, الخميس, 10 يونيو 21 4:25 م, الخميس, 10 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

واصلت السلطات المصرية اليوم الخميس فتح معبر رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة وعبور العالقين من الجانبين، وإدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم الفنية المصرية إلى قطاع غزة، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية .

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، يستمر فتح معبر رفح لليوم 26 على التوالي؛ لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة وعبور العالقين من الجانبين والحالات الإنسانية، وكذا لادخال المساعدات الانسانية ومعدات وآليات ومواد إعادة الإعمار وطواقم العمل المصرية من مهندسين وفنيين إلى القطاع.

اقرأ أيضا  «صناعة البرلمان» تنتقد غياب وزير التنمية المحلية عن اجتماع فض تشابك الأراضي الصناعية

وأشار إلى تواجد الأطقم الادارية والطبية بالمعبر لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات والمعدات، إلى جانب توفير عدد من سيارات الاسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين ومرافقيهم الى المستشفيات المصرية؛ لتلقى العلاج طبقا لحالاتهم.

وجرى تشغيل المعبر يوم الأحد 16 مايو استثنائيا، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية من القادمين من قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

اقرأ أيضا  البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون الكوارث الطبية.. ونواب: يضمن استدامة الخدمات الصحية

يذكر أنه يتم فتح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية والصعبة في أي وقت وطوال أيام الأسبوع (بموافقة السلطات).

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية تابع لوزارة الخارجية في قنا

سمر السيد 8:39 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

«التنسيق لحماية الأمن».. مصر والسودان : مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود

المال - خاص 7:40 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

السيسي يناقش مع رئيسة تنزانيا تطورات ملف سد النهضة وزيادة التبادل التجاري

هاني جميعي 7:13 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

مرواغة جديدة؟ إثيوبيا تطالب مصر والسودان بتكاليف “حماية النيل” على مدار 40 عامًا

المال - خاص 6:32 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

تتخطى 2 مليار جنيه.. «خطة البرلمان» تقر الموازنة الجديدة لمجلسى النواب والشيوخ ﻿

ياسمين فواز 4:02 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

وزير الدفاع يغادر إلى عمان لحضور الاحتفال بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس المملكة الأردنية

أحمد اللاهوني 2:49 م, الأربعاء, 9 يونيو 21