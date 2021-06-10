لليوم الـ26.. فتح معبر رفح لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات إلى غزة

يستمر فتح معبر رفح لليوم 26 على التوالي؛ لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة

واصلت السلطات المصرية اليوم الخميس فتح معبر رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة وعبور العالقين من الجانبين، وإدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم الفنية المصرية إلى قطاع غزة، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية .

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، يستمر فتح معبر رفح لليوم 26 على التوالي؛ لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة وعبور العالقين من الجانبين والحالات الإنسانية، وكذا لادخال المساعدات الانسانية ومعدات وآليات ومواد إعادة الإعمار وطواقم العمل المصرية من مهندسين وفنيين إلى القطاع.

وأشار إلى تواجد الأطقم الادارية والطبية بالمعبر لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات والمعدات، إلى جانب توفير عدد من سيارات الاسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين ومرافقيهم الى المستشفيات المصرية؛ لتلقى العلاج طبقا لحالاتهم.

وجرى تشغيل المعبر يوم الأحد 16 مايو استثنائيا، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية من القادمين من قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

يذكر أنه يتم فتح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية والصعبة في أي وقت وطوال أيام الأسبوع (بموافقة السلطات).