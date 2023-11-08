لليوم الـ 4 على التوالي.. إغلاق الطريق الصحراوي بالإسكندرية بسبب الشبورة

حذرت محافظة الإسكندرية لليوم الرابع على التوالي أنه سيتم إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي والطريق الدولي، غدًا الخميس 9 نوفمبر في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا ، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وحتى وضوح الرؤية.

جاء ذلك التحذير بناءً على استمرار تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتهيب المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وكان قد تعرض مؤخراً الطريق الصحراوي (القاهرة _ الإسكندرية) لحادث مروع أودى بحياة ٣٦ مواطن ووقوع عشرات الإصابات، في حادث أطلق عليه “محرقة السيارات”، وذلك للعدد الهائل الذي احترق من السيارات والأوتوبيسات خلال الحادث بسبب شبورة مائية كثيفة.